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南韓首爾地鐵「孕婦座位」屢遭占用 每年約7千起舉報

南韓首爾地鐵有僅限懷孕女子乘坐的「孕婦座位」，孰料卻屢屢遭到占用。（圖擷自namu wiki網站）

南韓首爾地鐵有僅限懷孕女子乘坐的「孕婦座位」，孰料卻屢屢遭到占用。（圖擷自namu wiki網站）

2024/07/08 16:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣博愛座讓位的問題屢次引發爭議，而南韓首爾地鐵有僅限懷孕女子乘坐的「孕婦座位」，孰料卻屢屢遭到占用，每年約有7000起舉報。

《朝鮮日報》報導，首爾市政府於2013年推出孕婦座位，目的是為了鼓勵懷孕和生育，並傳播友善對待孕婦的文化，但顯然已經變質。實際在首爾地鐵觀察，會發現坐在上面的人十之八九都沒有懷孕，大多數都是中年婦女，一部分是老人和學生。

這些人占用孕婦座位後，通常是閉眼打盹或使用手機，有個中年女子全然不管旁邊有孕婦還站著，就在專用座位上小憩，孕婦直到旁邊的一般座椅空出來後才有機會坐下。

首爾交通公社透露，有關非懷孕人士坐在孕婦座位上的投訴，2022和2023年各有7000起左右，今年截至5月為止約有2500起，平均每天會收到15至20次舉報。

對於是否保留孕婦座位一事，南韓網友紛紛發表看法，有人認為自從設置這些專用座位後，讓座的美德就消失了，應該要撤除才對；還有人認為不用廢掉孕婦座位，遭到占用主要是缺乏體貼他人的心態，政府對此可多加宣導。

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