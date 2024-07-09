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名下帳戶全成警示戶 名模錢帥君幫郭哲敏出5千萬保金聲請現金發還

名模錢帥君。（資料照）

名模錢帥君。（資料照）

2024/07/09 15:18

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，4月裁定郭哲敏5千萬元交保及電子腳鐐監控等，檢方不服5月抗告成功，法院裁定郭哲敏延押禁見2個月；原來，郭當時的5千萬保金，是他的名模女友錢帥君所繳納，但因郭哲敏後來被裁定延押，保金要退還，錢帥君向法院聲請以現金方式發還，因她名下帳戶均因本案遭列警示帳戶，且無法申辦新帳戶，新北地院合議庭認為，以支票或現金等方式發還保金，是由銀行自行決定，裁定駁回。

郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案被起訴，新北地院合議庭4月裁定郭哲敏5千萬元交保、限制出海出境及施以電子腳鐐科技監控；檢方抗告成功，高等法院撤銷原裁定，發回更裁，新北院合議庭5月7日認定郭涉犯銀行法等罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，裁定續行羈押禁見至5月11日，8日裁定自5月12日起延押禁見2個月。

近期，新北地院一份裁定，揭露當時正是錢帥君幫郭繳納5千萬保金，不過，因檢方5月抗告成功，法院裁定郭哲敏延押禁見2個月，因此衍生保金返還問題。

錢帥君具狀向法院聲請發還保金，她主張，因郭哲敏再執行羈押，經法院來函通知領取保證金，法院出納組人員表示10萬元以上保證金、利息，須以撥匯具保人帳戶方式發還，但她名下所有金融機構帳戶，均因本案遭列為警示帳戶，且無法申辦新帳戶，若保證金匯入她的帳戶，將無法領取，因此請求以現金發還保證金及利息。

合議庭則認為，法院或地檢署發還保證金、利息，是由承辦人依「刑事保證金存管計息及發還作業辦法」規定，送請機關長官等核章後，檢送國庫代庫銀行支付具保人刑事保證金、利息；至於代庫銀行實際上是以支票或現金等方式發還保證金、利息，都是由銀行自行決定，遂裁定駁回。

錢帥君的男友、「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

錢帥君的男友、「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

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