女學生網購內衣要退貨 客服竟要求「胸罩下拉我看」！

女學生向店家客服辦理退貨，客服卻要求她拍攝上身照片，甚至要求錄影。（圖擷取自微博）

2023/11/22 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕近日，中國雲南一名女學生在網上購買內衣後，因店家寄錯尺寸想退款，女學生便向客服反映，怎料，客服竟叫她提供上身照和「把胸罩往下拉一下我看看」等噁心訊息。女學生氣炸將對話紀錄公開於社交平台上。對此，店家稱除向女學生發送文字道歉，並解釋「網購做多了，一直遇到這樣退款太煩了」。

綜合中媒報導，雲南一名女學生在名為「梵莎妍內衣旗艦店」，網購一件價值10.77元人民幣（約48元台幣）的內衣，由於店家寄錯尺寸，女學生想退貨，於是向店家客服辦理退貨手續。然而客服卻要求她拍攝上身照片，甚至要求錄影。隨後，女學生公開了與客服的對話紀錄，並截圖PO在社交平台「小紅書」上。

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根據對話內容顯示，客服先是要女學生拍照看看，接著詢問「你還在上學嗎」並要求「胸罩拉下來拍」。隨後，店家認為不夠，又表示「你錄個視頻吧」、「不然把胸罩往下拉一下我看看」。女學生對此感到不爽，回罵「拉下去給你看我的胸？」、「你沒有啊？」店家竟還辯稱，「我分不清楚這是胸」。

面對言語騷擾，學生隨即向賣家的平台投訴，平台回應表示，「將進行核實，若確認成立，將對賣家進行相應的處罰」。然而，女學生透露，店家並未給予任何解釋或說法，她還在上學，不想將事情搞得太複雜，因此沒有報警，僅希望店家能就此事道歉。

對此，店家在小紅書PO出和女學生的對話擷圖，聲稱已向女學生發送文字道歉，並解釋「網購做多了，一直遇到這樣退款太煩了」，且還希望女學生能刪除在小紅書上的發文。

店家在小紅書PO出和女學生的對話擷圖，聲稱已向女學生發送文字道歉。（圖擷取自微博）

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