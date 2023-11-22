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金門某國中老師邀女學生不穿內褲拍清涼照涉性騷？ 檢方不起訴處分

有家長出示女學生被要求換裝，供男老師拍照的照片。（記者吳正庭翻攝）

有家長出示女學生被要求換裝，供男老師拍照的照片。（記者吳正庭翻攝）

2023/11/22 15:57

〔記者吳正庭／金門報導〕針對地區某國中老師涉嫌邀熱舞社女同學換穿清涼服裝，甚至要求不穿內褲供其拍照一案，是否涉及性騷擾等罪嫌？金門地檢署今天表示，近日已偵結，對該師作出不起訴處分。

金門地檢署表示，地區某國中4月傳出代課老師以強迫或半強迫方式拍攝女學生性感照，涉犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項拍攝少年之與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之照片罪嫌，引起社會關注；地檢署接獲情資後，檢察長周士榆極為重視，指派檢察官與金門縣警察局金湖分局組成專案小組立即著手偵辦。

檢方表示，陳姓被告雖坦承有拍攝女學生照片行為，但否認有強迫情形，且認其所拍攝照片也非性感的照片。檢方再根據警方搜索並檢視、還原相關數位證據後，依扣案照片，發現女學生穿著最多只有到著短褲或露出肩膀的程度，均無裸露隱私部位的照片，不足以認定構成兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項拍攝少年之與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之照片罪，檢察官予以不起訴處分。

另外，針對此案是否構成性騷擾罪部分？檢方表示，依性騷擾防治法第25條1項規定，僅意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，才有刑事處罰而歸檢察官管轄，此案因僅涉及拍攝照片，並無乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為，因此不屬檢方管轄的性騷擾罪刑事案件。

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