「不純可退」到府收退貨 死忠藥腳還擔心藥頭「了錢」

警方當場逮捕陳姓藥頭。（警方提供）

2023/11/22 14:49

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子曾涉販毒入監服刑，但出獄後仍重操舊業，為吸引客源竟標榜毒品純度不足可退，還可到府收件退貨，因堪比宅急便的貼心服務，有死忠藥腳擔心陳「了錢（虧損）」堅不退貨，台中市刑大日前收網抓人，當場查獲陳與藥腳交易，查獲海洛因、安非他命等毒品，檢方則在21日偵結，依毒品罪嫌起訴陳。

台中市刑大偵六隊今年6月間查緝毒品案件，發現住太平區的46歲陳姓男子涉嫌販售毒品牟利，經報請台中地檢署指揮後，趁陳與張姓藥腳（48歲）在住處樓下交易時，現場埋伏等待抓人，當場查獲海洛因8小包（重3.09克）、安非他命1小包（重0.72克）、勺子2支及手機2支、電子磅秤1台、分裝袋1批等贓證物。

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經查，陳男曾在2014年間，因販賣毒品遭宜蘭地方法院判刑1年6個月，2018年底執行完畢後仍不思悔改，再次重操舊業販賣毒品牟利，為吸引客源竟標榜若毒品純度不足可退貨，甚至還可到府收件退貨，堪比宅急便的貼心服務。

經警方檢視陳嫌手機對話發現，張姓藥腳因陳嫌服務好，因此向陳嫌購買了數次的毒品，甚至將打零工所賺的薪資都拿去購買毒品施用，雖發現毒品不純，仍向陳提及不用退錢，因擔心陳會「了錢（虧損）」，警方訊後將全案依違反毒品危害防制條例，移送台中地檢署偵辦，檢察官也在昨日偵結，以販賣第一級毒品罪嫌起訴在案。

台中市刑大呼籲，民眾應正視毒品問題，遠離毒品危害，不要因一時好奇或刺激而染上毒癮，龐大的費用將迫使自己做出違反法律的行為，尤其青少年切勿因好奇或同儕引誘而沾染毒癮，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。

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死忠藥腳擔心陳「了錢（虧損）」，堅不退貨。（警方提供）

警方當場查獲毒品。（警方提供） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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