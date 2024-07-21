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羅東傳男子騎單車四處行竊 鄉民怨警局在附近偷兒也不怕

羅東鎮傳出男子騎單車四處行竊，昨天下午在公正路作案時被監視器拍下。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

羅東鎮傳出男子騎單車四處行竊，昨天下午在公正路作案時被監視器拍下。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

2024/07/21 18:58

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公正路傳出騎單車男子四處行竊，被害人錢包放在機車前置物區，光天化日下遭單車男偷走，畫面曝光後，鄉民留言，「治安變得很不好，明明警察局就在附近，偷兒也不怕」。警方今天回應，已掌握特定嫌犯，積極查緝中。

網友以「公正路上出現小偷」為題，在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文指出，「自己的錯，怎麼會忘記拿進家門呢，想到後出去拿，錢包裡的錢都不見了，學到教訓，已經報警」。

監視畫面顯示，昨天（20日）下午5點多，一名穿著短褲的單車男，騎進大馬路旁騎樓地，靠近一輛機車，趁四下無人之際，把手伸進機車前置物區內攪動，不久便從容離去，失主後來察覺現金遭竊，報警抓賊，並PO網提醒大家注意自身財物。

其他鄉民回說，「我們在（羅東鎮）北成這邊，也是被他偷錢，當晚還來第二次」、「這種抓不怕…且警察愛抓不抓」、「公正路最近常有！治安變得很不好，明明警察局就在附近，偷兒也不怕！」

羅東警分局今天表示，昨天下午接獲民眾報案，放在機車前置物區的錢包遭竊，損失1800元，調閱監視器發現身分不詳男子騎腳踏車經過，盜取錢包內現金後逃離現場，警方已鎖定特定犯嫌，依竊盜罪偵辦中，呼籲大家切勿將財物放在機車置物箱，避免引來竊賊覬覦造成損失。

羅東鎮公正路遭單車男竊取財物的機車。（圖由警方提供）

羅東鎮公正路遭單車男竊取財物的機車。（圖由警方提供）

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