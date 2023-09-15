藥腳前腳剛走警就找上門 雲林藥頭三合院販毒躲廚房拒捕

53歲的蔡姓藥頭一度躲藏並反鎖於廚房內拒絕被捕，最終仍遭警方破門而入。（警方提供）

2023/09/15 14:54

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣53歲蔡姓藥頭涉嫌在口湖鄉萡子寮地區的三合院住處販賣一級毒品牟利，檢警組成專案小組經長時間蒐集情資、事證後，於13、14日執行掃蕩毒品專案行動，蔡嫌一度躲藏並反鎖於廚房內，拒絕被捕，最終遭警方破門而入，全案目前循線擴大偵辦中。

雲林縣斗南警分局偵查隊日前接獲線報後，報請雲林地檢署指揮偵辦，並會同縣警局刑事警察大隊、海巡署雲林查緝隊及南投憲兵隊組成專案小組，針對該涉案人跟監蒐證，見時機成熟後，13日拘捕蔡姓藥頭，再於14日執行收網傳拘購毒藥腳。

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專案小組前往拘捕蔡嫌時，並發現剛有藥腳購完毒品欲駕車離開，立即上前圍捕並當場從藥腳身上查獲毒品海洛因，蔡嫌見情況不對，趁隙躲藏並反鎖於廚房內，警方上前破門並喝令將毒品交出，蔡嫌才乖乖從冰箱拿出毒品海洛因，全案共計傳拘蔡姓藥頭及藥腳共10人到案，查扣海洛因3包（總毛重1.34公克）、手機等贓證物，詢後依違反「毒品危害防制條例」罪嫌移請雲林地檢署偵辦。

斗南警分局長温基興表示，掃蕩毒品、查緝吸（販）毒者實為改善當前治安之首要之務，同時呼籲民眾如發現有人疑似吸食毒品，請立即即向警察機關檢舉，警方將深入查緝，共同維護社會治安。

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斗南警分局毒品案溯源收網，拘捕涉案蔡姓藥頭及傳拘林姓等藥腳共11人到案。（警方提供）

警方查扣海洛因3包、手機等贓證物。（警方提供）

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