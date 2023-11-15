與女大生車禍 不報警私了 男檢：做愛抵償 彈劾送懲戒

台北地檢署調查認定，檢察官陳立儒性騷擾與他發生車禍的女大生，監察院過彈劾並移送懲戒法院職務法庭審理。（資料照）

2023/11/15 05:30

〔記者楊丞彧、錢利忠、吳政峰／台北報導〕台北地檢署檢察官陳立儒今年五月間，在台北市萬華區騎腳踏車與一名騎機車的女大生發生擦撞，他未循報警等正當管道處理，卻屢次向對方表示得以「做愛」、「開房間」抵付賠償金，案經北檢調查認定性騷擾成立。監察院認為，陳立儒嚴重斲傷司法形象，有違檢察官倫理規範，通過彈劾並移送懲戒法院職務法庭審理。

提開房間等語…北檢認定性騷

監察院昨指出，陳立儒五月廿一日與人發生行車事故糾紛，遭機車碰撞。陳身為司法人員，雙方對賠償方式討論未果情形下，卻向對方表示：「我沒有要跟妳要錢，妳跟我做愛就好…要不要？」等語，之後對方提出性騷擾申訴，業經台北地檢調查認定性騷擾成立。

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監委提及，陳姓檢察官坦承當日確有情緒性發言，並有違反檢察官倫理規範之情事。雖雙方經台北市政府調解成立，惟陳為司法人員，於行車糾紛之際未能謹言慎行、妥適處理，反以顯含有性或性意涵之言語騷擾對方，致心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，實不可取。

陳立儒：有道歉、對方也撤告

監院審查會九日全數通過此彈劾案。此外，檢察官評鑑委員會本月初經調查後，也認定陳行為不檢、情節重大，亦決議移付懲戒。

陳立儒昨表示，無騷擾意圖，有請家人向對方道歉，且對方也已撤告，尊重監委彈劾，未來只能面對；北檢昨則表示，獲悉本案後，立即進行相關調查，對於監察院通過彈劾此案，予以尊重。

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