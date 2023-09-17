公熊覓食慘遭塑膠桶卡頭 可憐模樣曝光‧‧‧‧‧‧

當地民眾在散步時發現一隻被塑膠桶所困住的棕熊在原地打轉，立即通報棕熊基金會。（擷自Fundación Oso Pardo臉書）

2023/09/17 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日，西班牙馬德里西北部的安拉雷斯德爾西爾山脈（Anllares del Sil）發生一起公熊受困事件。因頭部卡著塑膠桶擋住視野，使得飢餓的公熊在行走時被岩石絆倒，搖搖晃晃地模樣被民眾發現後，通報當地棕熊基金會，在眾人的協助下，最終得以獲救。

據《鏡報》報導，9月13日，當地居民早晨散步時發現了這隻公熊的頭部被塑膠桶卡住，就立即通報相關單位。他們也向當地媒體表示，他們看到這隻棕熊時，牠不停地轉圈，像是迷失了方向，他們擔心牠如果持續這樣，恐怕會撞到樹而造成二次傷害及驚嚇。

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當地棕熊基金會（The FOP）接獲通知後，隨即派遣棕熊巡邏隊及獸醫前往現場，他們表示，在發現這隻熊時，牠的體重只有98.5公斤，體重嚴重不足，他們猜測公熊可能是因為被塑膠桶困住，多天沒有進食所致。

他們也稱，公熊會被塑膠桶困住，可能是因為想在塑膠桶裡尋找食物。但目前仍不清楚公熊是在哪裡發現這個玉米桶的。

最終，這隻公熊在眾人齊力幫助下順利獲救，團隊也在治療結束後，在牠的身上裝上GPS追踪項圈，以利後續觀察公熊的復原情況及動向。

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