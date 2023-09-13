遭3米高灰熊伏擊！男肉搏慘遭撲倒「法式接吻」咬掉下巴

男子為尋找受傷的鹿而進入森林，卻遭到灰熊攻擊。灰熊示意圖。（美聯社）

2023/09/13 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子進入森林尋找打中的鹿，突然遭到一隻約3公尺高灰熊攻擊，獵槍卻突然失靈，他只能與熊打肉搏戰，慘遭撲倒「法式接吻」咬掉下巴，胸口也有很深的爪痕，所幸緊急送醫撿回一命。

據《每日郵報》報導，美國蒙大拿州（State of Montana）海軍退伍61歲男子魯迪（Rudy Noorlander）幫一對父子追蹤打獵打中的鹿，遭到約3公尺高的灰熊伏擊，熊從樹後面衝出來，他拿出獵槍準備射擊，槍卻失靈，也來不及從背包拿出防熊噴霧，只能直接與灰熊肉搏。

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魯迪揮出第一拳後，就直接遭灰熊撲倒，下巴當場被咬，胸口也被抓出一道傷痕，手和腿也慘遭撕咬。同行友人設法嚇跑熊，立即打電話請求直升機救援，魯迪送醫檢查還發現頭部被刺傷、胸部塌陷，所幸成功救回一命，現在仍在醫院接受治療，他自己也戲稱，遭到灰熊「法式接吻」。

魯迪的女兒凱特琳（KateLynn Noorlander）透露，父親遭灰熊攻擊後，仍保持清醒，「他沒有因恐懼、疼痛或失血而昏倒，這是一項令人驚嘆的壯舉」，她說，「父親是我認識的最勇敢、最堅強的人」。

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