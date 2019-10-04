心碎！灰熊媽媽和小熊瘦成皮包骨 網友全看傻...

2019-10-04 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕野生動物攝影師希克（Rolf Hicker），近日乘船遊覽加拿大卑詩省觀賞灰熊的旅遊勝地奈特灣（Knight Inlet）時，拍攝到皮包骨的母熊與兩隻小熊照片，網友們看到後莫不震驚與心碎。

《CNN》報導，希克將照片發布到臉書上，直呼「我不知道牠（指母熊）在沒有鮭魚的情況下如何度過整個冬季」。據了解，加拿大一半以上的灰熊都生活在卑詩省，其平均體重為220至880磅（約100公斤至400公斤），雖然會覓食漿果和植物，但鮭魚是主要食物來源。

希克說，他一路上所看過的加拿大灰熊，並不是都像這個灰熊家庭那麼瘦，但大多數都不健康。負責監控灰熊狀況的當地組織Mamalilikulla First Nation表示，熊的主食鮭魚在該地區一直不多，近幾個月來更是嚴重，卑詩省漁民認為這是50年來最的糟糕的鮭魚產季。

該組織經理史密斯（Jake Smith）安排了志願者幫忙擺放漁業協會捐贈的500條鮭魚，在附近的灰熊立刻跑來吃魚。史密斯透露，他們離瘦骨嶙峋的灰熊媽媽與兩隻小熊約9公尺遠，熊媽媽走過來拿魚，小灰熊則抬頭看著他們。

在過去幾年裡，卑詩省的野生鮭魚群一直在逐漸減少，除了天氣暖化影響水溫之外，開放式箱網養殖也是主因之一，因為那會在水中傳播疾病和污染。當地政府與組織雖擬定養殖過渡計畫希望能恢復野生鮭魚族群，但加拿大水產養殖業聯盟則持相反意見，他們認為箱網養殖可做到環境永續性，逐步淘汰這種養殖方式是魯莽的決定。

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