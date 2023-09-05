興訴擋駐日美軍機場工程 沖繩縣府敗訴

日本沖繩縣政府以興訟阻止中央政府在名護市邊野古地區興建新的美軍機場，其中一件上訴案4日被最高法院駁回，縣府敗訴定讞，有義務批准工程。此案定讞將有助於邊野古新機場的興建速度。（美聯社檔案照）

2023/09/05 00:19

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕日本沖繩縣政府以興訟阻止中央政府在名護市邊野古地區興建新的美軍機場，其中一件上訴案4日被最高法院駁回，縣府敗訴定讞，有義務批准工程。此案定讞將有助於邊野古新機場的興建速度。

日本政府為解決美軍駐沖繩普天間機場位於市區的安全疑慮，1996年和美國達成協議，將新建機場提供基地遷移，並收回普天間基地，選定地點位於名護市邊野古地區，在當地既有美軍基地史瓦布營（Camp Schwab）附近填海造地，新建機場。

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不過，這項決定引發地方反彈，2014年當選的前知事翁長雄志及2018年當選的現任知事玉城丹尼，均以反基地訴求勝選。兩人上任後也以行政權限及興訟等方式，阻止中央在邊野古新建機場計畫。

在邊野古機場興建計畫中，包括4日宣判的案件，與縣府有關的訴訟案共13件，其中已有11件審理終結，除了4件以和解收場外，7件均判決縣府敗訴，剩餘2件審理中的案件，勝訴可能性也極低。

本案主要是中央政府在2020年4月發現，興建地點有部分地盤需要改良強化，依規定變更設計，必須再經縣府批准。縣知事玉城以自然環境保育對策不充分等為由，宣布「不予批准」，工程也因此停擺。

國土交通省在2022年4月依「地方自治法」，對沖繩縣政府提出「改正指示」，要求縣政府批准改良工程等變更設計，但縣府主張「改正指示」違法，同年8月向福岡高等地方法院那霸支部提出訴訟。

今年3月，福岡高等地方法院那霸支部判決認定國土省的「改正指示」合法，沖繩縣政府敗訴，縣府不服提出上訴，4日最高法院駁回縣府上訴，全案定讞。根據判決，縣府有義務按照國家指示批准工程。日本媒體報導，如果縣府仍不願批准，國土省可透過訴訟代替縣府執行批准手續。

日本沖繩縣政府以興訟阻止中央政府在名護市邊野古地區興建新的美軍機場，其中一件上訴案4日被最高法院駁回，縣府敗訴定讞，有義務批准工程。此案定讞將有助於邊野古新機場的興建速度。（美聯社檔案照）

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