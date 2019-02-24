沖繩公投 反對邊野古填海造地佔多數

2019-02-24 20:17

〔駐日特派員林翠儀／東京二十四日報導〕配合駐沖繩美軍普天間基地遷至名護市邊野古計畫，日本政府在邊野古地區進行填海造地以建設新機場，沖繩縣民二十四日對此進行公民投票的結果反對票佔多數，雖然公投結果不具法律拘束力，中央政府也表明不論結果都將繼續執行搬遷工程，但公投結果可能再次加深中央與地方的對立，也將對四月的眾院沖繩三區補選和七月的參院選舉造成影響。

日本政府為減輕普天間基地周邊居民的負擔，在一九九六年決定將普天間機場遷至郊區，後來選定了名護市邊野古地區，但遭到反基地派團體反對，後來經歷了政黨輪替，民主黨政府依舊無法解決這項懸案，自民黨重新執政後首相安倍晉三加速邊野古建設，與當時沖繩縣知事翁長雄志發生嚴重對立，去年翁長因病過世，新選出的知事玉城丹尼以反對美軍普天間基地遷至邊野古為主要政見，拿到近四十萬高票當選，選後積極推動公投，由縣民直接表達民意，沖繩縣上一次舉辦公投是在一九九六年九月，公投議題為美日地位協定調整及基地整理縮小，也和基地問題有關。

這次的公投內容為是「縣民贊成或反對做為普天間基地的代替設施－名護市美軍基地的填海造地」，公投票上有三個選項包括「贊成」、「反對」、「沒意見」，根據沖繩縣住民投票（公投）條例規定，獲最多票數的選項若達到選民的四分之一，沖繩縣知事就必須尊重公投結果，通知日本首相和美國總統。日媒報導，玉城預定本週到東京拜會安倍和駐日美國大使館通知公投結果，以民意阻止中央政府將機場搬遷至邊野古的計畫。

不過，公投結果並不具法律拘束力，日本政府的方針是不論投票結果，都將繼續搬遷工程，在維持日美同盟威懾力的同時，也能早日完成美軍返還普天間基地的作業。邊野古的填海造地工程已於去年十二月中旬動工，今年一月底，日本政府進一步在預定填海造地的海域東側開始建造新的護岸，預定三月下旬以後，將在目前填海造地的海域西側倒入土石。玉城可能以這次的公投結果，再次要求中央停工。

這次公投沖繩縣有資格投票的選民約有一一五．六萬人，提前投票到二十三日為止持續九天，有大約兩成二十三．七萬人完成投票，二十四日的投票至當地時間晚間八點截止， 根據日本放送協會（NHK）的出口調顯示，投下「反對」票的人數超過法定的四分之一，大約二十八．八萬票，朝日新聞出口民調則顯示反對票超過七成。

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