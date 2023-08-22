希臘野火再起 64處大火肆虐、牧羊老人為救羊葬身火海

希臘再傳出野火肆虐，在過去24小時內，各地總共爆發了64起野火。（法新社）

2023/08/22 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕希臘再傳出野火肆虐，在過去24小時內，希臘全國各地總共爆發了64起野火，希臘消防人員正在對抗新起的火災，另據消防人員表示，一名男性今天被人發現死於肆虐首都雅典（Athens）北方的野火。當局警告新火災帶來的高風險，同時下令住在野火爆發地區的民眾進行疏散。

綜合外媒報導，位於希臘首都雅典北方約100公里的維奧蒂亞（Boeotia）地區，日前因大風引發野火，一名當地消防隊員指出，大約60名消防人員在4架消防飛機的協助下對抗大火，火場附近的海灘和兩個社區的民眾被要求疏散。當地消防隊發言人透露，「一名年邁牧羊人衝到他的羊欄，想要救那些動物，但他被救出來時已經死亡」。

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報導指出，艾維亞島（Evia）也爆發野火，42名消防人員被派到當地，在4架飛機支援下救火。東北部港口城市亞歷山德魯波利斯（Alexandroupolis）附近的火災也持續失控延燒，至今已來到第3天。消防隊員表示，有7名消防人員和一名義消受傷送醫。

當局上週末一共疏散大約12個社區，民防當局呼籲居民留在室內躲避濃煙，同時也警告，雅典周邊區域和希臘南部其他地區的火災風險「極大」。另外，根據氣象學家指出，提升火災風險的極度乾熱天氣將持續到25日。

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