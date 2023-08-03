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    希臘野火趕走旅客 當局宣布明年提供1週免費假期

    希臘總理米佐塔基斯（見圖）表示，將在2024年向這些受影響旅客，提供羅德島1週的免費假期措施。（歐新社）　

    希臘總理米佐塔基斯（見圖）表示，將在2024年向這些受影響旅客，提供羅德島1週的免費假期措施。（歐新社）　

    2023/08/03 15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕受極端高溫影響，希臘多地傳出野火肆虐，旅客與居民被迫撤離，其中夏季旅遊勝地的羅德島有至少2萬人被迫離開，各國旅行社相繼取消飛往羅德島航班，對此希臘政府週二宣布，將在2024年向這些受影響旅客，提供羅德島1週的免費假期措施。

    綜合外媒報導，旅遊觀光業是希臘主要經濟收入，讓希臘在2018年擺脫債務危機，其中地中海第9大島的羅德島為觀光勝地，但該島中部上月18日開始爆發大火，火勢一路蔓延至東部、南部海岸，由於這些地區多為觀光勝地，造成旅客被迫離開，希臘當局稱「進行了有史以來最大規模疏散行動」。

    希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）當地時間2日接受英國ITV電視台採訪表示，野火影響羅德島15％地區，儘管現在情況「已恢復正常」，但這場野火帶給旅客許多不便之處，對於因野火縮短假期旅客，政府將決定與地方當局合作，在2024年春季、秋季為他們免費提供1週假期，以確保重返羅德島享受美景。

    佐塔基斯補充，地中海地區發生野火並不罕見，氣候變遷卻加劇野火強度；希臘當局統計，羅德島上遭受野火影響建築物，初估至少有45棟受損。

    希臘多地傳出野火肆虐，旅客與居民被迫撤離，其中夏季旅遊勝地的羅德島有至少2萬人被迫離開。（路透）

    希臘多地傳出野火肆虐，旅客與居民被迫撤離，其中夏季旅遊勝地的羅德島有至少2萬人被迫離開。（路透）

    希臘多地傳出野火肆虐，旅客與居民被迫撤離，其中夏季旅遊勝地的羅德島有至少2萬人被迫離開。（路透）

    希臘多地傳出野火肆虐，旅客與居民被迫撤離，其中夏季旅遊勝地的羅德島有至少2萬人被迫離開。（路透）

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