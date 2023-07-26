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    飛機撞山！希臘電視台採訪救災變「死亡直播」

    希臘使用的加拿大航空 CL-215 水上飛機墜毀。（法新社）

    希臘使用的加拿大航空 CL-215 水上飛機墜毀。（法新社）

    2023/07/26 07:45

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘森林大火持續延燒，一架水陸兩用消防飛機在執行空中灑水滅火過程中，不幸撞上山坡起火燃燒，機上2名成員殉職，當時希臘國營電視台ERT正在直播這架飛機的救火情況，卻意外拍到墜機畫面，成了「死亡影像」，如今影片曝光，舉國哀悼。

    綜合外媒報導，希臘空軍證實墜機事件，當地時間週二下午2點多，一架加拿大航空CL-215水陸兩用飛機在希臘南部的艾維亞（Evia）島上城鎮卡利斯多斯（Karystos）執行救火任務，飛機向山上的野火灑水後右轉，但在轉彎時疑似失控，墜毀並消失於一處坡地上，然後該地點就冒出一團火球。

    消防當局派出2架直升機前往搜尋，墜毀的飛機上，34歲機師與27歲副駕駛殉職。希臘國防部隨即宣布為期三天的哀悼期，悼念空軍軍官和 CL-215 消防飛機飛行員。

    墜機意外發生後，在國外出訪的希臘總理基里亞科斯取消後續行程，他曾在事發前三天承認，希臘使用的加拿大航空 CL-215 水上飛機「老舊、難以飛行且容易出現故障」，沒想到一語成讖。

    希臘使用的加拿大航空 CL-215 水上飛機墜毀。（歐新社）

    希臘使用的加拿大航空 CL-215 水上飛機墜毀。（歐新社）

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