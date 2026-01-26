終戰交易浮現？川普女婿密會普廷 澤倫斯基突喊：美國安全條約100％好了

烏克蘭總統澤倫斯基25日於立陶宛維爾紐斯出席聯合記者會，宣布美烏安全協議已準備就緒。（美聯社）

俄烏戰爭邁入第四年，終戰談判出現重大轉折。烏克蘭總統澤倫斯基26日在立陶宛突然宣布，一份由美國提供的安全保障協議文件已經「100%準備就緒」，只待雙方簽字。這項宣示的背後，是美國總統川普的親信、包括其女婿庫希納（Jared Kushner）在內的高層特使，正如火如荼地在阿布達比與俄羅斯總統普廷及烏克蘭軍方代表進行高強度的三方密談。

據《美聯社》報導，澤倫斯基透露，這份安全協議一旦簽署，將送交美國國會與烏克蘭國會批准。他更設下具體時間表，力拚烏克蘭在2027年正式加入歐盟，並將其視為「經濟安全保障」。

這場在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行的會談，被形容為「許久以來」首見的實質性突破。與會者不只有外交官，更罕見地納入了美、俄、烏三方的「軍事代表」。這意味著談判已從政治口號，進入到具體的停火線劃定與軍事部署階段。

普廷堅持「要地」 美方試圖「喬」出妥協

談判桌下的角力異常激烈。就在澤倫斯基宣布好消息前，俄羅斯總統普廷已先一步與川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫希納進行了馬拉松式長談。克里姆林宮的立場強硬且清晰：想要和平協議，基輔當局必須從俄國非法併吞的烏東地區撤軍。

面對俄方「以土地換和平」的施壓，澤倫斯基公開重申底線：「關於我們的領土，烏克蘭的領土完整必須受到尊重。」他坦承雙方存在根本性分歧，但也透露美國正試圖從中尋找妥協方案。

美方官員證實，談判代表將於2月1日重返阿布達比進行下一輪交鋒。目前的討論觸角已延伸至「協議簽署前的臨時停火」，顯示雙方有意降溫。但談判桌上仍有一塊難啃的骨頭，即遭俄軍佔領、全歐洲規模最大的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。針對該設施的監管權與運作歸屬，美俄烏三方至今仍喬不攏，成為終戰協議能否落地的最大變數。

