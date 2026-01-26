為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    紐時分析：解放軍高層實戰經驗淪真空 習近平須耗5年重建指揮鏈

    2026/01/26 11:40 即時新聞／綜合報導
    中共中央軍委副主席張又俠涉嚴重違紀違法，被立案調查的消息震驚國際。（美聯社資料照）

    中共中央軍委兩巨頭，軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉「嚴重違紀違法」被立案調查，美媒刊登分析指出，張、劉二人是解放軍在實際作戰事務上兩名最高指揮官，他們被撤職將造成經驗上的真空，「目前在最高層級沒人具備實戰經驗」，推測習近平要重建軍方指揮鏈恐耗時5年以上。

    《紐約時報》 報導，張又俠在解放軍中地位僅次於習近平，在習近平多年來以肅貪為名清洗軍隊高層中，張又俠的落馬是迄今最激烈一步。令人震驚的是，張又俠一直是習近平的親信，兩人相識已數十年，兩人的父親都是毛澤東革命戰爭時期的將領，彼此相識，習近平還打破慣例讓現年75歲的張又俠在約70歲的退休年齡後繼續留任。

    前美國中情局分析員克里斯托弗·K·強生（Christopher K. Johnson）表示，這一舉動在中國軍事史上前所未有，「等同對最高統帥層的全面清洗。」他說，習近平顯然決定必須徹底清除目前這一代，才能找到一批「沒有被污染的人」。

    研究機構蘭德公司（RAND）的政治學者、研究中國軍隊的梅姍姍（Shanshan Mei）指出，張又俠和劉振立是解放軍在實際作戰事務上的兩名最高指揮官，他們被撤職將造成經驗上的真空，「目前在最高層級沒有人具備實戰經驗，也沒有人負責訓練和演習。這將造成非常嚴重的打擊，而且這可能還只是開始。」

    張又俠是少數擁有豐富實戰經驗的中國將領之一，他在1979年爆發並持續多年的中越戰爭中，擔任前線軍官並嶄露頭角。他後來升任總裝備部部長，負責武器採購事務，並於2017年被習近平提拔進入中央軍委。

    台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，習近平對指揮官忠誠度的擔憂最終還是壓倒了他對張又俠的個人情感，「這反映了習近平強烈的不安全感」。蘇紫雲指出，習近平或許需要多年來培育一批新的、被認為值得信任的軍官，同時還必須填補中央軍委人員的空缺，「未來他要重建這些指揮鏈條可能還要5年以上，那短期內說要打台灣的可能性就更低一些了。」

