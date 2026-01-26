南韓廢除核能政策大轉彎！ 將興建新核電廠

南韓在核能發電民調後，將興建新的核電廠。南韓核電廠示意圖。（歐新社）

南韓去年初在時任總統的尹錫悅尚未下台前，朝野曾達成共識將建造2座新核電廠、1座小型模組化反應爐（SMR），李在明上任後隨即擱置該計畫，但如今民調顯示民眾對核能的支持度相當高，使得政府「從善如流」，氣候能源環境部部長金星煥今（26日）宣布將按照原計畫興建核電廠。

據《朝鮮日報》報導，南韓當局在去年12月30日、本月7日舉行政策辯論會之後，委託機構進行民意調查，結果顯示近90％的受訪者認為國內需要核電廠、超過60％受訪者支持尹錫悅時期所商議的新建核電廠計畫。

李在明政府擱置新核電廠計畫的主要理由，是認為核能發電缺乏民眾支持，在民調出爐後由氣候能源環境部長金星煥宣布將按計畫進行。金星煥說，為了應對氣候變化必須減少各行業的碳排放，在電力方面將降低火力發電廠燃氣、燃煤的比例，轉而注重再生能源和核電廠。

南韓水電與核電公司（KHNP）接下來將展開5至6個月的選址評估，預計2030年代初獲得建設許可證，推估會在2037至2038年之間完工。

