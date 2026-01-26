為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍「林肯號」航艦打擊群抵達中東 伊朗位於打擊範圍內

    2026/01/26 10:29 即時新聞／綜合報導
    媒體報導指出，美國海軍「林肯號」航艦打擊群已在25日晚間抵達中東，位於伊朗附近海域。（法新社）

    媒體報導指出，美國海軍「林肯號」航艦打擊群已在25日晚間抵達中東，位於伊朗附近海域。（法新社）

    伊朗結束鎮壓示威群眾後，中東地區局勢仍緊張，有媒體報導指出，美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群已在25日晚間抵達中東，位於伊朗附近海域。

    綜合外媒報導，以色列電視媒體及土耳其媒體《今日土耳其》均報導「林肯號」打擊群抵達中東的消息，「林肯號」打擊群結束印太地區為期10天的快速部署任務後，於25日抵達中東，位於美國中央司令部責任區之內，伊朗也處在美軍的打擊範圍之內。

    據了解，此次部署行動由美國總統川普直接下令，《今日土耳其》報導指出，此次部署象徵美國軍事存在於伊朗附近海域顯著升級，川普將此次部署描述為「預防性措施」，並警告伊朗不要繼續鎮壓抗議群眾。

    「林肯號」打擊群由「林肯號」航艦與多艘伯克級驅逐艦組成，驅逐艦備有戰斧巡弋飛彈，能打擊內陸目標，第九艦載航空聯隊（CVW-9）配備F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥攻擊機，具有強大作戰能力。除了航艦打擊群之外，美國還在約旦部署了F-15E「攻擊鷹」戰機，在卡達部署了B-52轟炸機，具備多層打擊選項。

