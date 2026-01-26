加薩停火協議關鍵時刻！ 以色列搜尋最後1名人質

以色列25日表示，軍方正在加薩展開大規模行動，以尋找最後1名人質吉維利。（美聯社）

以色列25日表示，其軍方正在加薩展開大規模行動，以尋找最後1名人質吉維利（Ran Gvili）。他的獲釋被視為掃清開放拉法（Rafah）口岸和推進停火協議第二階段的最後障礙。

根據《美聯社》報導，所有剩餘人質的獲釋始終是加薩停火協議第一階段的核心內容。雖然吉維利的家人曾向以色列政府呼籲，在他的遺體獲釋前不要進入停火協議第二階段。但在壓力與日俱增背景下，美國宣布第二階段已開始實施。

以色列之前也曾搜尋吉維利，但此次行動公佈細節比以往更多。以軍指出，他們正在加薩北部靠近黃線（即以色列控制的加薩走廊）的1處墓地進行搜尋。

1名以色列軍官透露，吉維利可能被埋在加薩的希賈亞-圖法（Shijaiya-Tuffah ）

地區，當地有牙科專家與專業搜尋隊一起進行搜尋。

另外以色列內閣近日召開會議，討論開放加薩與埃及之間的關鍵邊境口岸拉法的可能性。以色列總理納坦雅胡辦公室25日聲稱，搜尋行動完成後，將根據協議開放拉法口岸。

該聲明沒有透露搜索具體需要多長時間，但以色列媒體稱有軍方官員表示，行動可能需要數天才能完成。

