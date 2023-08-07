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    講講而已？ 扎克伯格嗆早已提供「籠戰」日期 馬斯克至今未確認

    扎克伯格（左）7日清晨在自家平台Threads上發文怒嗆，他早就已經給馬斯克（右）8/26「籠戰」日期，但馬斯克卻遲遲不確認。（法新社）

    扎克伯格（左）7日清晨在自家平台Threads上發文怒嗆，他早就已經給馬斯克（右）8/26「籠戰」日期，但馬斯克卻遲遲不確認。（法新社）

    2023/08/07 11:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名富豪馬斯克（Elon Musk）曾在今年6月，與Meta執行長兼臉書創辦人扎克伯格（Mark Zuckerberg）在社群媒體互嗆，說要來一場「鐵籠肉搏戰」（cage match），但至今沒有明確日期。對此，扎克伯格7日清晨在自家平台Threads上發文怒嗆，馬斯克一提出「籠戰」要求時，扎克伯格就已經給他8/26這個日期，但馬斯克卻遲遲不確認，所以他並不期待雙方真的會打起來。

    扎克伯格7日在Threads上發文表示，「我已經準備好了，在馬斯克第一次開嗆要打鐵籠戰時，我就給了他8/26這個日期，但他到現在都還沒確認，所以我並不期待最後真的會打」，隨後扎克伯格也補充提到，他還是很喜歡格鬥運動，不論與馬斯克的決鬥是否真的會發生，他都會持續這項運動，並與受過訓練的人比賽。

    對於馬斯克近日表示「籠戰」將在社交媒體平台X（前稱為Twitter）上進行直播一事，扎克伯格則回應指出，「我們應該要使用更值得信賴的平台，可以真的為慈善募款的平台直播才對」。依照《富比世》統計，馬斯克目前身價高達2325億美元（約新台幣7.36兆），扎克伯格高達1101億美元（約新台幣3.49兆），兩人加總身價破新台幣10兆，超高身價的籠戰究竟會不會發生，目前還只能等待雙方進一步確認日期了。

    Post by @zuck
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