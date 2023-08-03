美研發治癌新藥「AOH1996」 號稱一顆殺死70多種癌細胞

美國最大癌症研究機構日前宣布，他們成功研發出一顆名為「AOH1996」的藥物，可殺死多達70種不同種類的癌症細胞、實體腫瘤，同時又不會傷害到其他細胞，因此被認為是在未來10年內，治癒多種癌症的新希望。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

2023/08/03 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大癌症研究機構日前宣布，他們成功研發出一顆名為「AOH1996」的藥物，可殺死多達70種不同種類的癌症細胞、實體腫瘤，同時又不會傷害到其他細胞，因此被認為是在未來10年內，治癒多種癌症的新希望。

綜合外媒報導，美國的洛杉磯希望之城醫療中心（City of Hope Medical Center），是該國最大癌症研究機構。任職該機構的馬洛卡斯（Linda Malkas）教授，與她的團隊在歷經長達20年的研究後，日前宣布他們終於研發出新型抗癌藥物「AOH1996」，這是針對DNA內一種特殊蛋白質「增殖細胞核抗原」（簡稱PCNA），以藥物進行標靶破壞。

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馬洛卡斯教授指出，目前已知PCNA是DNA中負責複製、修補、染色質重塑和細胞週期調控的蛋白質，也就是負責控制癌細胞或腫瘤增長的重要角色。根據她的形容，「PCNA就像是一個擁有多個登機口的航站大樓，但新研發的藥物『AOH1996』就像一場暴風雪，可以直接讓航站停擺，不允許僅載有癌細胞的班機起飛」。

報導指出，作為新型標靶藥的「AOH1996」，可以僅針對癌細胞內的PCNA進行破壞，來阻礙癌細胞的修復、DNA受損的細胞分裂，以及阻止有缺陷的DNA複製來「從根本殺死癌細胞」，不只可以抑制腫瘤生長，又能對正常的細胞「不產生毒性」。目前研究團隊將其用在70種不同的癌細胞，包括乳腺癌、前列腺癌、腦癌、卵巢癌、子宮頸癌、皮膚癌和肺癌等進行測試，證實這款藥物對各種癌細胞均有效。

另外，這款藥物之所以被命名為「AOH1996」，是為了紀念一名因神經母細胞瘤過世的小女孩希利（Anna Olivia Healy）。馬洛卡斯教授表示，當年她在實習時遇到了希利的父親，對方得知她正在研究乳腺癌，當下立即給她一筆實驗經費，希望她能夠更加安心透入研究神經母細胞瘤，「我知道我想為那個小女孩做一些特別的事情」。

目前「AOH1996」還需進行，為期至少2年的一期臨床實驗，首名參與測試的病患才於去年10月服用了藥物。報導指出，該藥物之後還要通過擴大的二期及三期臨床實驗，執行嚴格的安全性和有效性測試以及大規模臨床試驗後，才有望廣泛投入臨床治療。研究團隊則樂觀認為，此藥物能在10年內推出市場，更成為治癒癌症的有效新藥。

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