林憶君花蓮服務處主任被爆耍官威 民眾黨建請中評會從速從重處分

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法遭爆料，BMW停紅線被警方盤查反嗆警員並施壓。（民眾提供）

2025/04/05 22:25

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨立委林憶君的花蓮服務處主任孟憲法違停遭開單，孟憲法自報是立委主任後仍遭開罰，孟質疑警方「怎麼這麼奇怪」並擅自拿走罰單移送聯，警方表明不得帶走卻遭咆哮「態度怎麼這麼差啊？」民眾黨表示，孟的不當舉措已違反本黨相關規定，黨中央主動送交中評會議處，並建請從速從重處分。

本報報導，花蓮警分局昨天上午獲報一輛白色BMW轎車停在花蓮市府前路與華廈街路口轉彎紅線上，嚴重影響往來交通。當事人孟憲法見警員開單脫口說：「我是委員的主任」，警員仍依規開單，孟看著警員臂章說：「XXXX，你真的好奇怪喔？」警員拿著舉發移送單回應：「上面就有我的名字。」

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孟憲法不但沒有簽名，還直接拿走舉發移送單去買早餐，警員在後追趕說：「那個舉發單要還我，那個是移送的法律公文書，通知單在這裡」，但孟不予理會，買完水煎包後怒嗆：「不要跟我講這麼多，態度這麼差嗎？大小聲什麼？」警員依法宣告若拿走公文書，有妨害公務之嫌。

孟憲法則回嗆：「你去叫人啦！你現在是在亂什麼？我要打給你們局長，單子拿回去，亂什麼，不要耽誤我時間，寄去我家啦！」隨後把舉發移送單丟在警車上並開車離開。

對於相關爭議，民眾黨回應，有關孟姓主任對警方的不當舉措，已經違反本黨相關規範，黨中央主動送交中評會議處，並建請中評會從速從重處分。

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