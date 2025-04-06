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    04/06各報重點新聞一覽

    美國總統川普宣布對等關稅政策，衝擊全球經貿，賴清德總統（後排右）昨邀集多位ICT（資通訊）產業代表於官邸座談，與會者認同要立足台灣、布局全球，贊同政府先提出產業安心方案，謀定而後動，不急著掀牌。 （總統府提供）

    美國總統川普宣布對等關稅政策，衝擊全球經貿，賴清德總統（後排右）昨邀集多位ICT（資通訊）產業代表於官邸座談，與會者認同要立足台灣、布局全球，贊同政府先提出產業安心方案，謀定而後動，不急著掀牌。 （總統府提供）

    2025/04/06 07:17

    自由時報

    賴邀「資通訊」要角會談 產業建議 美關稅不急著掀牌

    因應美國對等關稅政策帶來全球經貿挑戰，賴清德總統昨邀集多位ICT（資通訊）產業代表於官邸座談；與會者贊同政府就手上籌碼同步進行談判，不急著掀牌，先提出產業安心方案，謀定而後動。今日將邀集傳產與中小微型企業代表等進行座談，聽取產業第一線看法與需求，並就政府相關因應措施進行說明與溝通。

    詳見賴邀「資通訊」要角會談 產業建議 美關稅不急著掀牌

    川普重返白宮 台美第一次 吳釗燮、陳明祺到華府 特殊管道對話

    中國解放軍東部戰區一日對台發動兩天軍演、美國總統川普二日宣布對台課徵卅二％關稅，台灣面臨軍事與經濟雙重壓力。據指出，國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長陳明祺已於上週二前往美國華府，與川普政府主要官員進行「特殊管道」的對話，面對面討論美台安全合作等內容。至於關稅議題，我方也向美官員直接傳達政府的態度。

    詳見川普重返白宮 台美第一次 吳釗燮、陳明祺到華府 特殊管道對話

    漁船奔東沙 走私黑市20億K毒 專案小組抄1.6噸毒品 史上最大宗

    一個由檢警巡憲等多個單位共同組成的緝毒專案小組，獲知海上運毒情資後，派遣海巡署船艇遠程奔馳三百海里，在東沙群島海域查獲編號CT4-1098「滿瑞富」號漁船，載運高達一．六公噸Ｋ他命及廿二．五公斤安非他命毒品，欲走私來台，其中僅Ｋ毒黑市價粗估就逾廿億元，寫下我國緝毒史上查獲Ｋ他命最多的紀錄，新竹地院前天裁定將涉案陳姓船長和兩名印尼籍漁工羈押禁見。

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    聯合報

    卓揆召集財金首長開會 國安基金最快周一開臨時會

    健保成立滿卅年，現有制度造成護理師、急重症醫師出走，賴清德總統昨天表示，健保長期給付分配不均，今年大學申請入學，罕見出現牙醫系分數高於醫學系的現象，要改善現況，健保應朝「不同工、不同酬」給付。健保署回應，現行已投資四十多億提高急診給付，現正研議將醫師診察費，納入不同工、不同酬概念，按難易程度給付。

    詳見卓揆召集財金首長開會 國安基金最快周一開臨時會

    鮑爾看關稅戰 恐推升美通膨、經濟成長放緩

    自美東時間五日○時一分（台灣五日中午十二時一分）起，美國幾乎對所有其他國家地區輸美商品開始徵百分之十關稅，即首波對等關稅措施正式生效。美國聯準會主席鮑爾四日表明，關稅對經濟、通膨可能產生的影響遠遠超出預期，美國經濟恐面臨通膨攀升與經濟成長放緩。

    詳見鮑爾看關稅戰 恐推升美通膨、經濟成長放緩

    中國時報

    危機罩頂 台美溝通軍售、關稅

    英國《金融時報》報導說，大陸升高對台軍事施壓之際，國安會祕書長吳釗燮率團訪美，預定4日與川普政府官員進行「特殊管道」祕密對話。這是美國總統川普1月底重返白宮以來，台美雙方首度透過此管道進行對話。報導指出，外交部長林佳龍也是代表團成員之一。不過據了解，林佳龍此次並未同行。

    詳見危機罩頂 台美溝通軍售、關稅

    川普要求降息 美聯準會不從

    美國總統川普2日揮下關稅大刀，他自滿喊話這是致富大好機會，更點名美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾稱，此刻正是降息完美時機。不過鮑爾卻直言，現階段最好的行動就是維持利率更久一點，等待更多資訊出現。關稅比任何人預期的高，恐對經濟影響更大。此外，外媒揭露這次對等關稅計算公式是宣布前3小時才決定的。

    詳見川普要求降息 美聯準會不從

    國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長陳明祺上週二前往美國華府，與川普政府主要官員進行「特殊管道」的對話。 （資料照）

    國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長陳明祺上週二前往美國華府，與川普政府主要官員進行「特殊管道」的對話。 （資料照）

    新竹地檢署成功指揮偵破「滿瑞富」號漁船走私毒品案。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署成功指揮偵破「滿瑞富」號漁船走私毒品案。（記者黃美珠攝）

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