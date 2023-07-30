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    有助找對癌症標靶藥 提高療效 次世代基因定序 擬納健保給付

    次世代基因定序（NGS）看基因突變位點可決定用何種標靶藥物提高療效，健保署署長石崇良證實，已準備將NGS納入健保給付。（資料照）

    次世代基因定序（NGS）看基因突變位點可決定用何種標靶藥物提高療效，健保署署長石崇良證實，已準備將NGS納入健保給付。（資料照）

    2023/07/30 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣每年約十二萬人罹癌，若進行次世代基因定序（NGS）看基因突變位點可決定用何種標靶藥物提高療效，但NGS所費不貲，很多癌友無力支應。健保署署長石崇良昨證實，準備將NGS納入健保給付，除減少癌症病患負擔，也能更精準投藥，提升治療效果。

    NGS可一次檢測多個基因 有利診療

    隨著醫療科技進步，精準醫療成為癌症治療趨勢，新興標靶治療或免疫療法以生物標記（biomarker）檢測來尋找治療標的。由於NGS技術一次可檢測多個基因，於是發展出次世代基因定序技術，提供醫師診療有利工具，為病人選擇最有效的藥物與治療。

    石崇良表示，很多治療癌症的標靶藥物，需針對特定的基因位點突變才會有效，但這些突變位點一定得做基因定序才能得知。而NGS納健保，健保署預估在今年底前完成討論，明年搭配特管辦法（特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法）上路，最快明年第二季或第三季開始給付。

    減少病患負擔 最快明年第二季開始

    目前健保有給付十五種癌症標靶藥物、對應八種癌症。而肺癌、乳癌、大腸直腸癌和卵巢癌等有較多的標靶藥可用。石崇良說，目前還未決定哪些癌症或療程可適用NGS健保給付，「給付要針對有效的藥及時機，終身一次給付或是其它治療方式無效後才給付，因為這與人數多寡、全額或部分給付等，都環環相扣」。

    NGS治療並不便宜，以台大醫院相關實驗室公布費用為例，癌症藥物基因檢驗一次要價三萬八五○○元。石崇良補充，還要看基因位點的多寡，若檢測位點多，最高可能達十幾萬元，給付多少位點？誰開檢驗單？實驗室資格等，未來都會加以規範。

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