日圓走低精品熱潮 奢侈品牌利潤反減少原因曝

日圓貶值，吸引遊客去日本購買奢侈品，卻影響到各大奢侈品牌獲利。示意圖。（彭博電視）

2024/08/01 22:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日圓持續貶值，吸引遊客去日本購買奢侈品，但此舉反而影響各大奢侈品牌獲利，路威酩軒集團（LVMH）的財務長吉奧尼（Jean-Jacques Guiony）說「許多中國旅客不在自己國家消費，對利潤帶來巨大的壓力」。

根據《路透》報導，上個月日圓兌美元的匯率（1美元兌160日圓）創38年以來的新低，造成一波旅遊熱潮，其中也吸引許多旅客前往日本購買奢侈品，包含衣服、包包和手錶等，然而各大奢侈品牌並不樂見於此現象，因為商品售價受日圓貶值影響，導致價格比其他地區還低，大幅減少商品賣出所獲得的利潤。

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以奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）的同款包包為例，中國的售價為1萬4800人民幣（約新台幣6萬6920元），而日本售價為27萬9400日圓（約新台幣6萬0922元），兩者價格相差近6000元台幣。並且據報導，各國遊客中，中國旅客更喜愛在日本大量購買奢侈品，一名中國遊客表示「這是我第一次來日本，但已經想再來了，因為買奢侈品便宜太多了」。

對此，吉奧尼表示「買賣重心已經從亞洲各地轉移到日本，並且許多中國買家不願意在自己的國家消費，已經對中國的市場造成通貨緊縮，對利潤帶來巨大的壓力」，但他補充「日本央行週三升息帶動日圓飆升，減緩了日圓波動帶來的困境」。

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