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    美中關稅戰川普再發文嗆中國 誓言美國不當「鞭笞柱」

    美國總統川普2日在白宮宣布對包括台灣在內的許多貿易夥伴課徵高額的對等關稅。（路透檔案照）

    美國總統川普2日在白宮宣布對包括台灣在內的許多貿易夥伴課徵高額的對等關稅。（路透檔案照）

    2025/04/05 23:54

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普5日重申以向世界各國加徵關稅來討公道的決心，他警告美國人，未來恐將面臨痛苦，但也承諾會帶來具有歷史意義的投資與榮景。

    川普是在日前宣布的歷來最廣泛、恐招致報復與升高貿易緊張，進而導致全球經濟大亂的各項關稅措施後，於其自創的社群平台Truth Social上，作上述表示。

    川普寫道：「我們一直是既蠢呆又無助的『鞭笞柱』（把人犯綁上去以便執行鞭刑的柱子），但如今再也不是了。我們正前所未見地拿回工作機會與商業活……，這是一場經濟革命，我們必將勝利……，死命ㄍ一ㄥ住，情況可能不太好過，但最終結果將具有歷史意義。」

    川普宣布對各國銷美產品課徵10％基準關稅，已在美東時間5日午夜生效；至於日前宣布對包括中國、歐盟與台灣等60個貿易夥伴課徵最高34％的對等關稅，則將自9日生效；中國已就此做出反擊，宣布自10日起對美國進口商品加徵34％關稅。

    但川普看似老神在在，在貼文中說，中國的受到關稅衝擊比美國嚴重得多，而且是多太多；他還指控中國與許多其他國家對美國「壞到讓人受不了」。

    川普又發文嗆中國。（擷取自社群平台Truth Social）

    川普又發文嗆中國。（擷取自社群平台Truth Social）

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