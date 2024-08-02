西方多國與俄羅斯換囚逾20人 規模冷戰後最大

2024/08/02 02:12

〔中央社〕美國、俄羅斯及兩國的幾個盟邦今天進行冷戰結束後規模最大的換囚，共有20多名被拘留者獲釋，包括美國「華爾街日報」記者格什科維奇及前陸戰隊員惠蘭。

路透社報導，白宮表示，美國與俄羅斯等國家協商出這場複雜換囚行動，西方國家一共將8名囚犯送回俄羅斯。

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德國證實獲釋者包括俄國聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov），他因為在柏林暗殺流亡海外的喬治亞籍前車臣叛軍指揮官甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili）被定罪。德國政府今天說，釋放柯拉希可夫不是項容易的決定。

協調這次換囚的土耳其則說，10名囚犯已被送往俄羅斯，包括2名未成年人在內；13人送往德國；3人送往美國。參與這次換囚行動的國家也包括波蘭、斯洛維尼亞、挪威與白俄羅斯。

土耳其國家情報局（MIT）發聲明表示：「在各方完成批准程序和健檢後…囚犯在土耳其國家情報局的同意與指示下，被送上目的地國家的飛機。」

俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）在社群媒體Telegram發文說，樂見曾經「為祖國服務」的俄國人獲釋。

根據國營通訊社刊登的聲明，俄國聯邦安全局表示：「被拘留和監禁在幾個北大西洋公約組織（NATO）國家的8名俄羅斯公民被送回家了。」

美國總統拜登（Joe Biden）則讚許參與換囚的盟邦做出「大膽且勇敢的決定」。

他說，德國、波蘭、斯洛維尼亞、挪威、土耳其「與我們站在一起」，「他們做出大膽和勇敢的決定，釋放因正當理由被拘留在他們國家的（俄羅斯）囚犯，並提供後勤支援讓美國人回家」。

這些美國人當中包括「華爾街日報」（Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich）和前陸戰隊員惠蘭。

格什科維奇去年3月遭控從事間諜活動而在俄國葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被捕，7月19日被俄羅斯法院判處16年徒刑。

惠蘭同樣因間諜罪被判處16年有期徒刑，並於2018年12月28日開始服刑，被關押在莫斯科東南方約400公里處的莫多維亞（Mordovia）監獄。

克里姆林宮也在網站上發布聲明說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天正式赦免格什科維奇、惠蘭與近12名俄國社運及異議人士，並「感謝協助籌備換囚的各國領袖」，但聲明未點名任何國家。

隨著囚犯因這項多國協議一一返鄉，記者詢問拜登是否願意直接跟蒲亭對話，對此拜登回答：「我沒必要跟他對談。」1130802

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