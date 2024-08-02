日美離島演訓 明年有望首見德軍

德國國防部長皮斯托瑞斯（圖中戴墨鏡者）七月十九日在波羅的海搭乘橡皮艇準備登上德國海軍潛艦視察。（美聯社）

2024/08/02 05:30

穩定印太 德防長憂中擴張

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本放送協會（NHK）一日報導，德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）對於中國在印度太平洋地區的動向表示憂心，他並透露為加深與日本的國防合作，正在研究讓德國軍隊在明年首次參加陸上自衛隊舉行的日美離島防衛聯合演訓。

德防長加強與日國防合作

皮斯托瑞斯在去年一月接任防長後，推動了多項德軍組織改造方案，今年五月更宣布將重啟徵兵制，並認為現行占國內生產毛額（GDP）二％的國防開支還不夠，應增到三％。

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德軍近年也加強與日本進行國防合作，上月派遣德國空軍到日本與空中自衛隊舉行聯合演訓，本月也有三艘巡防艦預定在日本靠港並與海上自衛隊舉行聯合演訓。NHK報導指出，這是德軍首次在同一時期向印太地區派遣空軍和海軍。

皮斯托瑞斯在上月底於柏林接受NHK專訪，他表示，穩定的印太地區關乎航行自由和海上運輸的安全，對世界極為重要。以此強調貿易立國的德國，也重視印太地區的穩定。

攸關航行自由 海上運輸安全

他還提到，中國試圖在印太地區擴大領土，以占據主導地位，我們必須密切關注，不允許任何國家聲稱擁有特定範圍的所有權，導致其他國家無法通過。皮斯托瑞斯對中國進軍海洋的動向表示擔憂。

報導指出，德國與中國的貿易往來頻繁，梅克爾前政府明顯重視中國，但皮斯托瑞斯表示，「將大幅降低以往過度依賴中國所帶來的風險」，以此表示德國將擺脫對中國的依賴，實現外交關係的多元化。

皮斯托瑞斯還表示，德國非常重視日本做為印度太平洋地區的合作夥伴，希望在所有領域與日本發展和深化合作。他還透露，正在考慮在明年讓德國陸軍首次參加陸自與美軍陸戰隊舉行的離島防衛定期聯合演訓。

德召見中使抗議遭駭攻

在另一方面，德國政府針對二○二一年德國聯邦製圖土地測量局（BKG）遭到網路攻擊案進行調查後，德國外交部七月卅一日宣布，德方依據情報部門掌握的可靠資訊，斷定中國的國家行為者涉入攻擊，召見中國駐柏林大使提出抗議。

這也是自一九八九年六四天安門事件以來，德國首次召見中國大使提出抗議。德國內政部也呼籲中國避免並防止此類威脅德國和歐洲數位主權的網路攻擊。

對此，中國駐柏林大使館發布聲明，指中方對德國的抗議予以堅決駁回，並提出嚴正交涉。聲明說，中方堅決反對操弄網路安全問題，中國也是網路攻擊的受害者，敦促德方停止藉此搞反華政治操弄和輿論抹黑。

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