瓦格納搶奪核武！烏情報局長證實：曾兵臨俄核基地

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫近日受訪表示，瓦格納部隊實際上已經抵達了「佛洛尼斯-45」核基地。（路透）

2023/07/11 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）今年6月發動叛變未果。近日1名烏克蘭官員透露，瓦格納部隊曾試圖奪取俄羅斯核武器，作為威脅克里姆林宮、博取全球關注的重要手段。

據《路透》報導，俄羅斯政府、美國情報官員此前一再強調，叛變期間俄羅斯的核儲備（nuclear stockpile）設施並未陷入危險之中。

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俄羅斯官方發布的資料顯示，瓦格納曾出沒在距離「佛洛尼斯-45」（Voronezh-45）核基地約100公里處。一旦瓦格納部隊遁入農村地區，監視其蹤跡將變得異常困難。

烏克蘭國防部情報總局（HUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日接受路透社獨家採訪時，表示瓦格納部隊實際上已經抵達了「佛洛尼斯-45」核基地。

布達諾夫指出，該瓦格納特遣隊的目標正是奪取蘇聯時代研發的小型核裝置，藉此「提高叛變的籌碼」。布達諾夫說：「如果你做好準備、決定戰到最後一刻，這無疑是迅速提升手中籌碼的策略之一。」

布達諾夫強調，瓦格納部隊一度兵臨「佛洛尼斯-45」核基地門前，最終卻並未取得核武器，「倉庫的門是關著的，他們沒有進入技術區」。

路透社無法獨立證實瓦格納是否成功抵達「佛洛尼斯-45」，布達諾夫亦沒有提供相關證據；布達諾夫拒絕透露與美國、其他盟國就此事進行了哪些討論，他也沒有解釋瓦格納隨後撤離的原因。

布達諾夫是第一位揭露瓦格納集團試圖奪取核武器，進一步將叛變升級的西方官員。這場叛變被廣泛解讀為普廷政權面臨的最大挑戰。

美國官員長期對俄烏戰爭可能導致核武器落入不法份子手中充滿疑慮，路透社稱其是「噩夢般的可能性」。

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