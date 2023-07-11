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    不可能的任務？瓦格納奪核武 專家證實僅背包大小

    烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫受訪表示，瓦格納部隊叛變期間試圖奪取的俄羅斯核武器，體積僅背包大小。（路透）

    烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫受訪表示，瓦格納部隊叛變期間試圖奪取的俄羅斯核武器，體積僅背包大小。（路透）

    2023/07/11 10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（HUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日受訪表示，瓦格納叛變期間試圖奪取的俄羅斯核武器，體積僅背包大小，能輕易由特工攜至敵後引爆。驚人情境宛如知名間諜電影《不可能的任務》的虛構劇情。

    據《路透》報導，布達諾夫指出，瓦格納的目標「佛洛尼斯-45」（Voronezh-45）核基地，保存了蘇聯時期研發的小型核裝置，可透過背包攜帶，「那裡是核武器背包的關鍵儲存設施之一」。路透社無法核實「佛洛尼斯-45」是否保存背包大小的核武器。

    重量極輕、便於攜帶的小型核彈是冷戰時期的產物，蘇聯、美國均曾成功研製。美軍人員曾在身上綑綁小型核武器接受跳傘訓練，模擬敵後投射任務；蘇聯軍隊則實施了步行攜帶核武器訓練，戰時可機動展開部署。

    進入90年代初期，隨緊張局勢逐漸緩和，兩國同意將小型核彈從武器庫中移除。美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）核武資訊項目主任克里斯登森（Hans M. Kristensen）卻指出，「俄羅斯保留了部分小型核彈，打算在港口布雷」。

    前美國官員同樣提出警告，認為難以驗證俄羅斯是否履行承諾，銷毀所有核武器背包。前美國國家核子安全局（National Nuclear Security Administration）法律顧問強納斯（David Jonas）坦言：「我不相信俄羅斯還擁有核武器背包，但我不會以我的生命擔保。」

    核武專家伍爾夫（Amy Woolf）則對此類武器是否仍具威力提出質疑，「或許舊時代的廢物還被保存著，但它能夠運作嗎？答案肯定是幾乎不能」。

    可攜式核武器需要頻繁維護及更新，否則將隨時間推移而退化。俄羅斯近年因經濟發展因素，維持其常規軍事力量已顯捉襟見肘，是否有能力維持其核武庫更新確實令人懷疑。

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