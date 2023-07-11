瓦格納核武逼宮普廷？美專家：普里格津無法引爆

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫身穿軍裝，在一幅畫作前接受採訪。畫中描繪了貓頭鷹（烏克蘭情報局象徵），抓捕蝙蝠（俄羅斯軍情局象徵）的畫面。（路透）

2023/07/11 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（HUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日受訪，稱瓦格納部隊曾試圖奪取俄羅斯核武器。美國核武專家表示，就算瓦格納集團成功取得核武器，也將因缺乏相關知識「無法啟動核武」。

據《路透》報導，1名與克里姆林宮關係密切、具有軍事背景的消息人士，證實了布達諾夫的部分說法。他表示，一支瓦格納特遣隊曾「設法進入了一個敏感區域，導致美國因為那裡儲存的核武器感到不安」。

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俄羅斯佔領區、烏克蘭東部的另1名知情人士更指出，瓦格納奪取核武器的計畫引起了克里姆林宮的擔憂，促使白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）展開斡旋，於6月24日晚間倉促舉行談判，讓叛亂迅速落幕。

美國官員卻對此說法表示懷疑。美國國家安全會議（National Security Council）發言人霍奇（Adam Hodge）說：「我們不會證實報導的真實性，沒有任何跡象表明俄羅斯控制的核武器處於危險之中。」

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）核武專家柯達（Matt Korda）指出：「私人組織『幾乎不可能』破壞俄羅斯的核安全。縱使瓦格納擁兵數千人，但他們之中不太可能有人知道如何啟動核武器。」

柯達進一步解釋，就算瓦格納有辦法取得核武器，他們也會發現核武器處於「未組裝狀態」。柯達說：「核武器需要通過專門的安裝設備，並成功解鎖相關許可來完成，除非負責保護俄羅斯核武安全的第十二局（12th Directorate）人員願意提供協助。」

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