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    特許經營權2028到期 挪威天然氣管線擬國有化

    挪威石油和能源部28日宣布，天然氣管線的經營權將在2028年特許經營權到期時收歸國有，以加強國家對重要基礎設施的管控。示意圖。（路透）

    挪威石油和能源部28日宣布，天然氣管線的經營權將在2028年特許經營權到期時收歸國有，以加強國家對重要基礎設施的管控。示意圖。（路透）

    2023/04/28 17:18

    〔即時新聞／綜合報導〕挪威石油和能源部週五（28日）宣布，天然氣管線的經營權將在2028年特許經營權到期時收歸國有，以加強國家對重要基礎設施的管控。

    《路透》報導，在俄羅斯因烏俄戰爭遭到制裁後，挪威成為歐洲最大的天然氣供應國，利用總長超過9千公里的天然氣管線向歐洲輸送天然氣。

    石油和能源部表示，他們已向目前的經營者發出信件通知「國家希望對天然氣運輸系統的核心部分掌握完整的所有權，故特許經營期限到期時希望貴公司返還經營權。」

    天然氣管線目前主要由一間名為Gassled的公司經營，Gassled於2003年成立，旗下擁有2家天然氣加工廠以及絕大多數從挪威輸往歐盟和英國的天然氣管線。

    挪威政府已經透過國有公司Petoro購入Gassled46.7％的股份，另外還有5％由國營石油公司Equinor持有。石油和能源部表示，未來政府將有條件地補償Gassled的其他股東，但尚未說明詳細方案。

    挪威政府在該國許多行業中扮演重要腳色，包括國內最大的銀行DNB、電信商Telenor和石油公司Equinor都為國營企業。

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