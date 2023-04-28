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    遭俄關押歷劫歸來 美女籃球星：再也不到海外打球

    WNBA球星格林娜表示不會再到海外打球。（法新社）

    WNBA球星格林娜表示不會再到海外打球。（法新社）

    2023/04/28 14:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國女子職籃（WNBA）球星格林娜（Brittney Griner）在俄羅斯被控持有含大麻油電子菸匣，遭判刑9年，後透過美俄換囚獲釋。歷經這次險境，格林娜表示，除非為了奧運出征，否則她不會再出國打球。

    《CNN》 報導，在所屬的鳳凰城水星季前訓練營展開前，格林娜向媒體表示，「入選美國隊為國出征，將會是我唯一一個離開美國本土的理由。」她提到，「我們之中有許多人會到海外是為了賺錢，照顧家庭。所以我不會對這些想到國外賺錢的球員多說什麼。」

    格林娜在記者會開始時，先向媒體追蹤她在俄羅斯的拘禁情形表達感謝，也希望他們持續增加WNBA和球員的曝光度。

    格林娜說，她在關押期間仍可以獲知外界的消息，因此知道有人正為了釋放她努力奔走，讓她感到相當欣慰，並鼓勵那些因錯誤原因遭到關押的人抱持堅強態度。

    格林娜是美國女籃界的頂級球星，5度入選全明星，並拿下1次WNBA總冠軍和2枚奧運金牌，在此之前，她也會在WNBA休賽季前往俄羅斯打球。在被俄羅斯當局關押近300天後，美國以外號「死亡商人」的軍火販子布特（Viktor Bout）換取格林娜回國。

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