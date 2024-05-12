北韓駭客入侵南韓法院系統長達2年 大量個資遭竊取

南韓政府調查發現，北韓駭客組織「Lazarus」過去入侵南韓法院系統長達2年多，竊取包含個資在內的大量數據資料。（路透）

2024/05/12 11:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓警察廳國家搜查本部與國家情報院、檢察廳進行聯合調查，發現北韓駭客組織「Lazarus」過去入侵南韓法院系統長達2年多，竊取包含個資在內的大量數據資料，資料規模達1014GB。

根據南韓《韓聯社》報導，調查結果顯示，南韓法院系統在2021年1月7日至2023年2月9日這段期間被北韓駭客組織駭入，共有1014GB的法院資料被竊取，資料數量達5171個，包括自述書等文件，以及姓名、身分證號碼、金融資訊、病歷紀錄等個人資料。

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南韓警察廳國家搜查本部指出，駭客入侵時的伺服器內部數據都被刪除，未能確認駭客入侵途徑與目的，警方也在本月8日向法院提交外洩的5171份文件，要求法院通知相關受害者。

此次事件被質疑，法院系統安裝的防毒軟體在駭客入侵的2年後才發現惡意程式碼，代表法院網路安全存在漏洞。不過南韓警察廳國家搜查本部強調，駭客通常會在確認其惡意程式碼不會被防毒軟體識別後才開始傳播，此事件很難說是防毒軟體有缺陷，是防毒軟體更新後才偵測到惡意程式碼與病毒。

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