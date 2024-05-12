巴西南部水患近62萬人流離失所 台僑協力關懷救助

馮光中（中左）前往南卡希亞斯市代表台灣政府捐款給南大河州，由南大河州文官廳副廳長派義（中右）代表接受，南卡希亞斯市副市長尤瑞斯（左一）及州議員派辛見證。（圖由聖保羅經文處提供）

2024/05/12 10:46

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕巴西南大河州自上月30日以來連日豪雨，造成包括首府愉港（Porto Alegre）等446座城市災情不斷，至今已有136人死亡，百餘人失蹤，官方即時報告指出，尚有61.8萬人因水患回不了家。駐聖保羅經濟文化辦事處及各台僑團體紛紛在第一時間伸出援手，提供南部政府機關及民間組織善款及所需物資。

近日遭遇百年來最嚴重水患的巴西南大河州，全州497座城市中就有9成的城市、210萬人民受到影響，8萬多人被安置在救難所，近54萬人暫居親友家，目前仍有123個城市30萬戶房屋及800個衛生站身陷洪水之中，僅能靠小艇、船筏進出災區，首府機場愉港關閉至今尚無對外開放日期。國家氣象研究所預測，本週末雨量將可能急速上升至14毫米，該州北部和東部都需嚴防更大災情。

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過去曾與聖保羅經文處合作南部首屆台灣電影展的前南卡希亞斯市文化局人員伊格．費南德斯（Igor Fernandes），正是這次遭到重創城市之一卡諾阿斯市（Canoas）的受災戶，他在家快被淹過3分之1時，抓了隨身背包就往外衝，和家人一同投靠到愉港市的親戚家。暫時安頓後，相信Taiwan can help的伊格，於7日向本報記者陳述南部民眾面臨的窘境，大家都將拋棄了所有家當，除了即將面臨災後一無所有的重建外，超市連飲用水都買不到，隔天將過生日的他，感到相當無助。

基督教長老教會巴西中會位於聖保羅的大安教會主任牧師吳督行表示，大安教會在6日已率先自該教會社會關懷基金緊急撥款36000巴幣（約合新台幣23萬）到中會所屬愉港教會，提供愉港教會即時就地救援當地居民，中會並將在未來6個月內為此次災情募款，協助災民重建家園。

住在愉港市北邊50公里處新漢堡市的愉港教會主任牧師朱拉迪爾（Pr. Juradir）今（11日）指出，如同伊格所述，南部各城市呈現飲用水荒，他家後方露台因為有一處天然湧泉，這5天以來每日都開放給街坊鄰居前來取用，甚至有數公里外的城市居民特地開車前來排隊取水。朱拉迪爾進一步表示，各城市水位持續不降，雨量前兩天才稍停，這個週末又開始下大雨，往愉港各地一直是封路難以通行的狀態，昨日為了回到愉港市搜尋困在家中被連續斷水斷電5天的台裔教友，四處繞路，花了6小時開了70公里才成功將2家人救出。目前已退水的街道上都是垃圾，少數得以回家的民眾面臨的是環境衛生的考驗，教會已將現有經費用以購買飲食及清潔用品等生活所需，在距離各淹水區最近的各教會設置補給站，供民眾前往取用，或依需求由牧者及志工們親自送物資到災民暫居地。

駐聖保羅經濟文化辦事處處長馮光中昨亦親赴該州第二大城南卡希亞斯市（Caxias do Sul），代表台灣政府捐贈5萬美元，由南大河州文官廳副廳長派義（Gustavo Paim）代表州長樂琪（Eduardo Leite）接受援款，雙方並簽署捐贈紀事錄，聯邦議員倍索爾（Denise Pessôa）、州議員派辛（Guilherme Pasin）、南卡希亞斯市副市長尤瑞斯（Paula loris）、南卡希亞斯大學校長瑞奇（Gelson Leonado Rech）、多位市議員及各地區商會主席共計80餘人，皆到場對台灣之愛表達感謝。

馮光中也提及旅巴台灣僑社及善心僑胞正競相募集各式物資及善款，包括巴西東北部佛塔雷薩（Fortaleza）的僑商在8日發起聯合賑災活動，將拖鞋等物資由當地運輸公司贊助即時送往災區，還有在聖保羅台灣僑社志工組也號召捐款，於10日購置4000條毛毯送往災區，為南部下週即將迎來的寒流做準備。馮光中說，Taiwan can help不是口號，而是趕在第一時間救援的實質行動，期待南大河州能早日恢復正常生活，回歸過去美麗城市的榮景。

愉港教會主任牧師朱拉迪爾昨驅車前往愉港市，耗費6小時開了70公里救援兩個受困台裔家庭，沿路都是大水肆虐後的髒亂痕跡，行車困難，市區清潔工維護衛生工作刻不容緩。（圖由朱拉迪爾牧師提供）

伊格逃離家園時，只帶了隨身的背包，身後已是一片水鄉。（圖由伊格提供）

伊格11日返家，家中已是一片狼藉。（圖由伊格提供）

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