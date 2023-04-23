赴美隨行記者拿不到簽證 俄外長怒嗆：給我記住！

上月被俄羅斯以從事間諜活動罪名逮捕的美國華爾街日報記者格什科維奇，18日在莫斯科出庭時被關在玻璃圍籠內。（美聯社）

2023/04/23 23:52

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）23日撂狠話，莫斯科當局「不會忘記」也「不會原諒」華府拒絕核發簽證給隨同他前往紐約聯合國總部的俄羅斯記者。

俄羅斯4月擔任聯合國安全理事會輪值主席，拉夫羅夫為主持數場安理會的會議而前往位於美國紐約市的聯合國總部，但隨行的俄羅斯記者卻拿不到赴美簽證。

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拉夫羅夫對此除怒嗆「不會忘記」與「不會原諒」，還譴責華府拒發簽證之舉「愚蠢」，以及嘲諷美國自詡是「最強大、最聰明、最自由與最公平」，但卻孬到不敢發簽證讓俄國記者入境，美國信誓旦旦要保障的言論自由的價值也不過如此。

目前並不清楚美方此舉，是否意在報復俄國日前逮捕1名華爾街日報的美籍記者。俄羅斯聯邦安全局（FSB）3月底以涉嫌從事間諜活動為由，逮捕曾是法新社駐莫斯科記者的格什科維奇（Evan Gershkovic）。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述外交消息人士的話說，俄國記者遭拒發美簽，證明華府對格什科維奇被捕有「想像中的擔憂…否則，他們（美國）不會這樣對待俄羅斯記者」。格什科維奇是前蘇聯解體30多年來首名被以間諜罪名逮捕的外籍記者。

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