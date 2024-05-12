悲傷母親求真相！中國校車事故女童慘死 官方刪消息引眾怒
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省南通市1輛滿載小學生的巴士10日中午行經崇川區盤香路與洪江路口遭砂石車撞擊，官方通報事故中有8人受傷，並嚴格控制消息走漏、刪除相關影片，但事後有家屬透露女兒在車禍中喪命，持續上網發聲求真相，迅速引起各界關注，當局在輿論壓力下才改口坦言有1人身亡，引來網友痛罵隱瞞真相令人寒心。
從目前在網路上流傳的影片、照片可以看到，這輛大型巴士載著一群剛參加完合唱活動的小學生直行通過路口，卻被一輛砂石車從右方直接攔腰撞上，1名女童疑似從巴士內彈出倒在地上，四肢呈現不正常扭曲，且頭殼破裂、腦漿迸出，被人蓋上黑色衣物。
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畫面中女童明顯當場死亡，但南通市公安局交警支隊竟然對外謊稱事故現場8人受傷，分別為1命危1重傷6輕傷，遲遲不願承認車禍中有人喪命。
傷心欲絕的女童母親發現真相遭隱瞞，開始上傳多段影片到網路上，當中包括女兒過往撒嬌的可愛模樣、母女倆的開心合照等，接著就轉變為替女兒布置靈堂的傷心場景，這使得女童母親帳號迅速吸引近24萬人關注。
這名媽媽指出，她在車禍後完全沒有收到官方通知，是在聊天群組裡透過其他家長才得知發生事故，趕到醫院後根本沒人跟她說明發生了什麼，到最後才得知女兒早已身亡。
這位母親悲痛說：「政府還在隱瞞什麼，我孩子躺在路邊根本沒人管，腦袋都爛了，有位路過的大哥脫下衣服給孩子蓋上，給了孩子最後的體面，我的寶貝女兒當場就沒了......如果平台再屏蔽，我就上北京告，政府隻手遮天隱瞞真相。」
在家長豁出去發聲尋求真相後，官方終於承認有女童死亡，令人好奇的地方在於，南通市當局為何要對這起事故嚴格管控消息，直到發布車禍原因後才讓人恍然大悟。原來，當時是紅綠燈發生故障，導致巴士由北向南行經路口時直行紅綠燈沒亮，司機便以時速30多公里往前行駛，隨即遭由西向東的砂石車以時速50多公里撞擊。
南通市當局疑似為了要隱瞞交通號誌故障遲遲未修復的過失，車禍發生後派出大量人手封鎖現場，並火速搶修全市各處故障的交通號誌，卻遲遲未通報這起事故造成學童死亡，直到女童母親爆料後才讓內幕曝光。