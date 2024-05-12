悲傷母親求真相！中國校車事故女童慘死 官方刪消息引眾怒

中國學童巴士硬生生遭砂石車攔腰撞擊的一瞬間。（圖擷自@lsdy1395188「X」帳號）

2024/05/12 10:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省南通市1輛滿載小學生的巴士10日中午行經崇川區盤香路與洪江路口遭砂石車撞擊，官方通報事故中有8人受傷，並嚴格控制消息走漏、刪除相關影片，但事後有家屬透露女兒在車禍中喪命，持續上網發聲求真相，迅速引起各界關注，當局在輿論壓力下才改口坦言有1人身亡，引來網友痛罵隱瞞真相令人寒心。

從目前在網路上流傳的影片、照片可以看到，這輛大型巴士載著一群剛參加完合唱活動的小學生直行通過路口，卻被一輛砂石車從右方直接攔腰撞上，1名女童疑似從巴士內彈出倒在地上，四肢呈現不正常扭曲，且頭殼破裂、腦漿迸出，被人蓋上黑色衣物。

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畫面中女童明顯當場死亡，但南通市公安局交警支隊竟然對外謊稱事故現場8人受傷，分別為1命危1重傷6輕傷，遲遲不願承認車禍中有人喪命。

傷心欲絕的女童母親發現真相遭隱瞞，開始上傳多段影片到網路上，當中包括女兒過往撒嬌的可愛模樣、母女倆的開心合照等，接著就轉變為替女兒布置靈堂的傷心場景，這使得女童母親帳號迅速吸引近24萬人關注。

這名媽媽指出，她在車禍後完全沒有收到官方通知，是在聊天群組裡透過其他家長才得知發生事故，趕到醫院後根本沒人跟她說明發生了什麼，到最後才得知女兒早已身亡。

這位母親悲痛說：「政府還在隱瞞什麼，我孩子躺在路邊根本沒人管，腦袋都爛了，有位路過的大哥脫下衣服給孩子蓋上，給了孩子最後的體面，我的寶貝女兒當場就沒了......如果平台再屏蔽，我就上北京告，政府隻手遮天隱瞞真相。」

在家長豁出去發聲尋求真相後，官方終於承認有女童死亡，令人好奇的地方在於，南通市當局為何要對這起事故嚴格管控消息，直到發布車禍原因後才讓人恍然大悟。原來，當時是紅綠燈發生故障，導致巴士由北向南行經路口時直行紅綠燈沒亮，司機便以時速30多公里往前行駛，隨即遭由西向東的砂石車以時速50多公里撞擊。

南通市當局疑似為了要隱瞞交通號誌故障遲遲未修復的過失，車禍發生後派出大量人手封鎖現場，並火速搶修全市各處故障的交通號誌，卻遲遲未通報這起事故造成學童死亡，直到女童母親爆料後才讓內幕曝光。

中國江蘇省滿載小學生的巴士遭砂石車撞擊，現場滿地血跡，還疑似有人體組織散落地面。（圖擷自@dashuai6666666「X」帳號）

現場有女童四肢不正常扭曲、頭殼破裂、腦漿迸出，被蓋上黑色衣物。（圖擷自@zhihui999「X」帳號）

多名小學女童受傷，大量鮮血沾滿衣物。（圖擷自@Ghostfeather1「X」帳號）

當局最初通報8人受傷，無視有女童當場死亡的事實。（圖擷自@Cilantro2022「X」帳號）

女童母親在網路上發聲維權，要為女兒討一個公道。（圖擷自微博）

女童母親控訴政府隻手遮天隱瞞真相。（圖擷自微博）

車禍罹難女童靈堂。（圖擷抖音帳號「67554634391」）

南通市政府派出大量人手封鎖車禍現場。（圖擷自bilibili）

網傳小學女童在車禍前參與了合唱表演。（圖擷自@SoundOfHope_SOH「X」帳號）

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