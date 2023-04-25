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    外洩國防密件驚爆 美國制止烏克蘭攻擊莫斯科

    外洩的機密文件驚爆，烏克蘭原本計劃遠程奇襲俄羅首都莫斯科。（彭博）

    外洩的機密文件驚爆，烏克蘭原本計劃遠程奇襲俄羅首都莫斯科。（彭博）

    2023/04/25 00:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕近期大量外洩的美國國防部機密文件其中一份顯示，烏克蘭方面原本計畫在今年2月24日俄羅斯侵略1週年當天，對俄羅斯首都發動遠程襲擊，但美國透過秘密監控獲悉相關情報，出面阻止基輔攻擊俄羅斯本土。

    《華盛頓郵報》24日報導，其中一份機密顯示，奉烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）2月13日指示，GUR官員擬定2月24日當天的大規模攻擊計畫，目標除了俄國首都外，還計劃在俄羅斯黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk），利用TNT炸彈發動海上奇襲，該行動具象徵意義，表明烏克蘭能夠深入敵方領土進行打擊。

    從文件中可以看出，GUR後來應華府要求，同意推遲對莫斯科的襲擊。值得注意的是，華府擔心克里姆林宮會對這些襲擊做出過於強烈的反應。

    報導稱，美國情報官員秘密監控烏克蘭人的計畫，基輔尋求將敵對行動轉移到俄羅斯領土，不時受到美國克制。美國一直試圖避免衝突升級為美俄之間的直接衝突，特別是美國擔心，俄國總統普廷可能將此類襲擊視為巨大威脅，並訴諸戰術核武。

    此外，華府也擔心，在對俄羅斯進行大規模打擊之後，中國可能會開始更積極地援助俄羅斯。

    不過《華郵》提到，神秘的爆炸和無人機襲擊仍在俄羅斯繼續發生。烏克蘭官員經常對這些事件含糊其辭，暗示他們對此負有責任，而不是直接承認自己的功勞。

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