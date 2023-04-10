外洩機密揭露 俄軍情部門遭美滲透

烏克蘭第二大城哈爾科夫地區的民眾，八日撿拾一架被摧毀的俄羅斯軍機的殘骸。（路透）

2023/04/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕與烏克蘭戰爭軍情有關的美國國防部機密文件，遭人在社群媒體上公開一事持續發酵，美國及其盟友急於了解為何重要機密會輕易外洩，而這些外洩機密的內容也令人震驚—美國對俄羅斯的安全與情報部門滲透甚深，以及其情蒐對象非僅限於對手，烏克蘭、南韓與以色列等重要盟友也赫然在列。

烏、韓、以等國也在列

紐約時報八日指出，這批估計達上百頁的軍事機密文件，強化情報界早就默認的一種看法，即美國對俄國軍事行動的了解，更勝對烏克蘭的軍事計畫。外洩文件顯示，幾乎所有的俄羅斯安全部門都遭到美國某種程度的滲透；在此同時，外洩文件似也顯示，美國為釐清烏克蘭的戰術戰略，也對烏國軍政高層進行情蒐。

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紐時認為，軍情機密外洩恐對烏戰造成實質傷害，因為莫斯科將因此得知美國已深入滲透哪些俄國機構，進而有機會斬斷其消息來源止損。此外，洩密也複雜化美國及盟友的關係，首先是身為情報共享「五眼聯盟」成員之一的美國的保密能力將受到質疑，恐有礙日後的國際間情報分享。其次是此事踢爆美國不僅監視俄羅斯，也監視盟友，除烏克蘭之外，被美敦促援烏的南韓，以及美國在中東的「換帖」以色列，也赫然在列。

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）認為，此洩密事件為恐有損美國國家安全，以及中央情報局（ＣＩＡ）在歐洲與世界各地情蒐的重大反情報問題，拜登政府官員應會在國會開議後，就此洩密案向國會議員進行簡報。

這些高度機密文件的照片是在今年二月廿八日與三月二日被人分享到電玩界通訊軟體Discord，美國及其盟國的官員正在評估機密外洩所造成的傷害，質疑為何這些機密被人貼上網多時都沒人發現。華盛頓郵報八日說，該報發現貼文者來自南加州，曾在其推特帳號上自稱是從某個已被禁的伺服器上發現這些機密，並將其曝光。美國司法部已就此展開調查，Discord拒絕置評。

外洩文件內容包括南韓政府內部針對是否要向烏克蘭出售美國火砲彈藥進行討論。南韓總統辦公室九日表示，將與美方進行必要溝通，但也強調此事並未動搖韓美關係，韓美同盟依然「堅若磐石」。

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