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    中國研究吃炸物恐提高患心理病風險 遭美國學者打臉

    中國最新研究顯示，油炸馬鈴薯會產生大量的丙烯酰胺，食用後恐提高罹患焦慮及憂鬱的風險。（法新社）

    中國最新研究顯示，油炸馬鈴薯會產生大量的丙烯酰胺，食用後恐提高罹患焦慮及憂鬱的風險。（法新社）

    2023/04/25 13:12

    〔即時新聞／綜合報導〕脆脆的薯條常常讓人忍不住一根接一根，是許多人心中的療癒美食。然而，攝取油炸食品可能會對心理健康產生負面影響，中國研究顯示，食用油炸食品，罹患焦慮及憂鬱症的比例比起不吃油炸食品者高出許多。研究認為是因為油炸後的化學物質丙烯酰胺，影響了人類情緒，但此一說法遭到其他學者質疑。

    根據CNN指出，中國杭州一個研究小組在美國國家科學院院刊上發表論文，研究發現與不吃油炸食品的人相比，經常食用油炸食品，尤其吃炸馬鈴薯的人，罹患焦慮症的風險高出12%，而罹患憂鬱症的風險則高出7%，這個現象在年輕男性間更為明顯。研究人員認為，在油炸過程中所形成的化學物質丙烯酰胺，是導致焦慮及憂鬱風險增加的罪魁禍首。

    該研究透過斑馬魚來解釋丙烯酰胺對於人類情緒的影響，發現暴露在丙烯酰胺下的斑馬魚會呈現焦慮狀態，另外出現探索水缸及社交能力降低的狀況。然而這一結果受到哈佛大學公共衛生學院營養學教授威力特博士（Dr. Walter Willett）懷疑。

    他指出丙烯酰胺不僅僅通過油炸產生，烘焙過的咖啡豆、烤過的吐司中，只要是碳水化合物與蛋白質一起加熱就會產生丙烯酰胺。另外，威力特認為斑馬魚很難解釋人類健康相關數據，畢竟兩者非常不同。他進一步補充，這類研究本就較困難，因為情緒來來去去，究竟是飲食影響心理，還是心理影響飲食，兩者的因果關係若不好好釐清，也會影響最終的研究成果。

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