超車中國！印度一週內可望成世界人口最多國家

印度可望在這個月底超越中國，躍升成為世界最多人口的國家。（彭博）

2023/04/25 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度近年來人口暴漲，據聯合國估計將於本週超越中國，成為世界上人口最多的國家。印度人口基金會表示，原先預測要在2027年才會超車，如今比預期中快4年達成目標，未來人口增長將趨於穩定。目前該國平均年齡為29歲，專家呼籲要投入更多資源在教育與就業方面，以把握未來數十年的「人口紅利」。

綜合外媒報導，聯合國經濟和社會事務部（United Nations Department of Economic and Social Affairs）指出，至4月底，印度人口預計將達到近14.3億人，會與中國人口數持平，甚至超過。這是自1950年聯合國首度記錄全球人口以來，中國第一次被擠下榜首。而中國的人口數下降原因為，1980年開始實施的「一胎政策」，預計未來20年，中國人口將減少近10%，甚至到本世紀末，中國人口規模將會降至10億以下。

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另一方面，印度從1950年以來，人口暴漲了超過10億，預計到2064年時會達到17億的人口巔峰。目前印度平均每日新生兒數有8.6萬人，而中國僅有4.94萬人。印度人口基金會執行董事穆特拉（Poonam Muttreja）表示，未來人口會持續增加，但不再暴漲，原先預計2027年才會超越中國，雖然提早了4年，但也比想像中的更快實現人口穩定，只要保持在正確的軌道上，人口增長趨勢就會放緩，所以無需緊張。

目前印度平均年齡僅為29歲，在未來20年內將保有大量的年輕人口，而類似的「人口紅利」在過去中國非常有用，帶來經濟繁榮。雖然印度是世界上成長最快的經濟體之一，近年甚至超越英國成為第5大經濟體，但專家們強調，印度要在教育與就業上投資更多，把握未來幾十年年輕人所帶來的機會。

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