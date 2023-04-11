印度最快本月超越中國 成為全球人口最多國家

印度人口預計於今年4月中旬取代中國，成為全球人口最多的國家。示意圖。（美聯社）

2023/04/11 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕印度人口預計於今年4月中旬取代中國，成為全球人口最多的國家。隨著中印兩國軍事、經濟方面的競爭關係，印度人口飛速成長將帶給中國莫大壓力。

據《ABC News》報導，透過精密的推算、出生和死亡數據，印度人口將在今年4月中旬的某個時間點，正式超越中國。聯合國人口估計和預測部門（population estimates and projections section）負責人葛蘭德（Patrick Gerland）表示，「這是一個粗略的近似值，但無疑是周全的演算結果」。

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1950年聯合國首次實施人口統計以來，中國始終是世界上人口最多的國家。直至不久前，學界仍預測印度要到本世紀末，才有望超車成為人口最多國家；但隨著中國生育率不斷下降，時間點已然提前。

聯合國人口統計專家根據多項數據進行預測、估算，獲得最接近現況的人口統計數字。兩國人口數據的基礎，是每10年一次的人口普查，中國上一次人口普查是在2020年；印度則因疫情干擾，最近一次是在2011年。

過去30年裡，印度人口愈發年輕，生育率上升外，嬰兒死亡率亦有所下降。印度每年的新生兒人數，比任何國家都高出不少；而中國卻與許多歐洲國家一樣，每年的死亡人口明顯多過出生人口。

在印度，這意味著勞動力不斷增長，將強力刺激該國經濟活動；在中國，這意味著高齡化社會提早到來，能夠養活高齡人口的青壯年人口正逐漸流失。

分析指出，印度的龐大人口將有效提升其國際地位，尤其是作為世界第五大經濟體，同時也是成長最迅速的經濟體。自1947年獨立後，印度人口增長了逾10億，且預計在未來的40年中，繼續向上攀升。

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