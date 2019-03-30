驚！男童愛吃零食常喊屁股疼 醫生一看不得了

2019-03-30 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕許多父母總是告誡孩子不要吃太多零食，不然會沒辦法吃正餐和對健康有影響，在中國有1名男童最近常喊屁股痛，他的父親也常在男童內褲發現血漬，前往醫院檢查後，醫生表示男童症狀為粘膜的急慢性炎症，即是脫肛，男童父親表示因為兒子太愛吃零食，所以常常便秘。

綜合外媒報導，中國江蘇泰州1名王姓父親，發現兒子大便常常出血、內褲沾有血漬與經常喊屁股痛，令他非常擔心，便決定帶兒子去醫院看診，經過檢查後醫生表示，王先生兒子直腸內有蠶豆大的組織掉在外面，經診斷後確定為直腸腫物，醫生決定手術切除，手術後的病理報告指出，王先生兒子有粘膜的急慢性炎症，即是脫肛。

醫生表示，脫肛主因通常是兒童發育不良所導致，但王先生表示兒子並非發育不良，因為平常喜歡吃零食，所以常常便秘，醫生聽聞後指出，兒童吃太多零時會導致便秘，長期便秘是腸粘膜脫垂的主因，建議兒童應該均衡飲食，多吃蔬菜水果，少吃油炸、燒烤、重口味與零食，才能有健康的排便。

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