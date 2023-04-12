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    「裹小腳」歷史再現？中國鞋店竟出現「三寸金蓮」纏足鞋

    中國二手交易平台出現多款「三寸金蓮」鞋及其纏足用品，消息曝光後，引起中國網友憤怒、多家新聞媒體也在社群平台斥責賣家行為。（擷取自微博）

    中國二手交易平台出現多款「三寸金蓮」鞋及其纏足用品，消息曝光後，引起中國網友憤怒、多家新聞媒體也在社群平台斥責賣家行為。（擷取自微博）

    2023/04/12 23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕一般民眾可能都曾在歷史課聽過封建時代讓中國女性「裹小腳」的陋習，沒想到近日中國網路上的二手交易平台，竟出現不少店家上架多款「三寸金蓮」鞋及其纏足用品，消息曝光後，引起中國網友憤怒、多家新聞媒體也在社群平台斥責賣家行為。交易平台的客服則回應表示，「若判定宣揚封建迷信，將下架處理商品。」

    綜合中媒報導，近日在中國的二手物品交易平台搜尋「三寸金蓮」後，竟能找到多家商店販售纏足的相關物品，這些鞋襪款式、種類繁多，價格從幾十元到上千元人民幣都有，更有店家打著「小腳鞋」的名義販售。

    不僅如此，甚至還出現一家販賣兒童衣物的商家，兜售「三寸金蓮」繡花純手工定制鞋，底價竟高達1580元人民幣（約7000新台幣）一雙。該網路店鋪顯示已賣出多款，評論區還有買家發布圖片展示穿上的模樣，「鞋底軟軟的，上腳非常秀氣。」

    對於出現網路店鋪販售「三寸金蓮」商品，許多中國網友在商家底下的評論區表示憤怒與震驚，「你這是童嬰店，賣這個是不是瘋了。」、「現在還有人纏足嗎？」、「大清早亡了，還賣這些東西。」，還有網友提到，社群平台曾出現過「三寸金蓮」的交流區，《每日經濟新聞》也發文怒斥，「想用臭不可聞的封建糟粕勾起消费者的獵奇心，或是迎合一小撮人心中變態惡俗的情趣」。

    二手商店平台的客服則表示，「如果顧客投訴，相關部門判定三寸金蓮商品是在宣揚封建迷信，將對商品做下架處理。」中國文化學者、西南大學博物館副館長鄭勁松也指出，「三寸金蓮」的複製品如果變成商品進行流通的話，屬於一種文化逆流，這暴露了買賣雙方不健康的文化心態。」

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