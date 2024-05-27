男性避孕藥重大突破！ 非荷爾蒙、安全且可逆

非賀爾蒙且可逆的男性避孕藥動物實驗成功，為男性避孕帶來新希望；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

2024/05/27 15:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著全球人口持續攀升，男性避孕藥的研發刻不容緩。然而，多年來，有效的男性避孕藥始終缺席。令人振奮的是，科學家近日在動物實驗中成功研發出1種非荷爾蒙、可逆性的男性避孕藥，有望填補男性避孕領域的空白。

美國《新聞週刊》（Newsweek）24日報導，由德州貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）領導的的研究團隊，針對男性精子生成關鍵蛋白質STK33開發出新型非荷爾蒙避孕藥物，並在動物模型中取得突破性成果。研究指出，1種名為CDD-2807的分子，能有效抑制精子生成所需的蛋白質STK33，導致精子數量和活動力下降，進而達到避孕效果。

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研究團隊在小鼠實驗中發現，CDD-2807能有效降低精子數量和運動能力，使小鼠不孕，且無毒性或睾丸大小改變的跡象。更重要的是，這種避孕效果是可逆的，停藥後小鼠的精子活動力能恢復正常，並再次具有生育能力。

這項研究的負責人馬祖克（Martin Matzuk）指出，儘管研究人員一直在探索多種策略來開發男性避孕藥，但目前仍沒有1種有效的男性避孕藥。過去的研究主要集中在荷爾蒙療法，但荷爾蒙療法容易造成副作用，也難以控制。而CDD-2807的成功研發，為男性避孕藥的研發開闢了新的道路。

研究團隊表示，CDD-2807的成功研發，證明了以非荷爾蒙方式抑制精子生成的可行性。接下來，他們將進一步評估CDD-2807及類似化合物在靈長類動物中的有效性，以期早日將這項突破性技術應用於人類，為男性提供更多元化的避孕選擇。

這項研究由德州癌症預防研究所資助，近日發表在《科學》（Science）期刊上，代表了男性避孕研發領域的一大進步。研究團隊相信，CDD-2807的成功研發將為男性避孕藥的發展帶來新的動力，也為全球人口控制和家庭計畫帶來新的希望。

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