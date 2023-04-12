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    步步驚心！荷蘭記者自曝遭中國「幕後黑手」陷害過程

    荷蘭《人民報》前記者弗拉斯坎普揭露遭到中國「黑手」設局陷害的經歷，過程步步驚心。示意圖。 （美聯社）

    荷蘭《人民報》前記者弗拉斯坎普揭露遭到中國「黑手」設局陷害的經歷，過程步步驚心。示意圖。 （美聯社）

    2023/04/12 08:58

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭《人民報》近日刊登前駐中記者弗拉斯坎普（Marije Vlaskamp）的文章，揭露弗拉斯坎普去年秋天因訪問中國異議人士王靖渝，而遭到中國「黑手」設局陷害的經歷，過程步步驚心，此事也引起《人民報》抗議，荷蘭外交部則對此表示深感擔憂，聯繫中國大使館要求說明。

    荷蘭《人民報》（de Volkskrant）報導，弗拉斯坎普於2001至2019年擔任駐中記者，返回荷蘭後一直擔任人民報的外國編輯，她經常批評中國政府和敏感話題，如對維吾爾人的壓迫和中國異議者在荷蘭的活動。而今，她透露自己是如何成為恐嚇的受害者。

    去年10月，弗拉斯坎普聯繫了流亡海外、受荷蘭政治庇護的中國維權人士王靖渝，訪問撰寫文章。沒想到，弗拉斯坎普和王靖渝都收到一名自稱「愛麗絲」的人所發出的威脅訊息：「如果你繼續在反中媒體上強加自己，警察會逮捕你」，其中一條訊息還寫道「我所要做的就是發出信號，警察就會來逮捕你和你的記者朋友。」該人士還分享了一張在北京與中國外交部聊天的截圖，其中，一名匿名舉報人說「某物很快就會爆炸」。

    弗拉斯坎普和王靖渝兩人還收到電子郵件，稱已經以他們的名義預訂海牙一家酒店。一天後（10月15日），就傳出有人以他們的名義在中國駐海牙大使館發出炸彈威脅。警方將大使館周圍封鎖了幾個小時，包括首相呂特的官邸。隨後，又有人在中國駐奧斯陸大使館發出假炸彈威脅。

    過程中，弗拉斯坎普和王靖渝一面收到威脅訊息，一面必須與警方交涉澄清，還發現自己「被」預訂了酒店，更令弗拉斯坎普不安的是，發訊息的人清楚知道她的年齡、手機號碼等個人機密資訊，讓她不寒而慄。

    之後，荷蘭警方建議弗拉斯坎普暫時不要和王靖渝聯繫，就沒有再發生怪事。而荷蘭警方調查發現，炸彈威脅和預訂酒店記錄，顯示香港和中國的IP地址，但目前尚未逮捕任何嫌疑人。

    弗拉斯坎普表示，「讓我閉嘴的壓力可以隨意打開和關閉，這會產生一種模糊的不安全感，正是這種策略的意義所在。」

    《人民報》提到，「將某人描繪成恐怖分子，並以虛假消息和炸彈威脅誤導警方，是對付中共政權反對者的常用手段。」外國人被這種方式騷擾的案例多不勝數，而據他們所知，這是第一次有外國記者在中國境外遭受這種待遇。

    荷蘭《人民報》前記者弗拉斯坎普揭露遭到中國「黑手」設局陷害的經歷，過程步步驚心。示意圖。 （美聯社）

    荷蘭《人民報》前記者弗拉斯坎普揭露遭到中國「黑手」設局陷害的經歷，過程步步驚心。示意圖。 （美聯社）

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