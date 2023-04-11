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    中國青年失業率高 陸委會報告：惡化貧富不均、人口老化

    中國青年失業問題嚴重，今年將有1158萬大學畢業生進入職場，勢對原已飽和的就業市場產生重大衝擊。圖為重慶市就業博覽會現場。（法新社）

    中國青年失業問題嚴重，今年將有1158萬大學畢業生進入職場，勢對原已飽和的就業市場產生重大衝擊。圖為重慶市就業博覽會現場。（法新社）

    2023/04/11 22:44

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年失業問題嚴重，今年將有1158萬大學畢業生進入職場，勢對原已飽和的就業市場產生重大衝擊，連經濟大省廣東也無計可施，計畫動員30萬青年下鄉，振興農村。陸委會委託學界研究2023年中國就業形勢，報告直指青年失業將惡化家庭衝突、人口老化及貧富不均。

    根據中國教育部、人社部數據，2022年中國大學生畢業人數為1076萬人，真正就業人數僅254萬人，加上今年6月應屆大學畢業生達1158萬人，比去年增加82萬人，就業問題嚴峻。陸委會報告指出，中共採鼓勵青年考研，擴大公務員崗位緩解失業問題，但每年畢業人數不斷增長已成為「長期現象」，單靠中國政府調控難以解決青年失業。

    據觀察，去年中國的大學畢業生超過1000萬人，為因應這批畢業潮，中共積極創造公家單位工作，並鼓勵各省市鄉鎮推動「青年就業港」，為失業及高校畢業生提供就業訊息。然而，青年失業率仍然相當高，失業率在畢業季甚至高達近20％。

    報告分析，高比例青年失業帶來三大負面影響，首先是家庭關係。家庭在華人社會是重要的社會保險，青年失業者皆為工作年齡段的子女，意味著老年父母將持續扶養成年子女。中國是全球退休年齡最早的國家之一，大學畢業的青年失業時，父母已近退休年齡，若需延長扶養成年子女年數，對老年人口形成財務壓力及關係上的緊張。

    再者，對社會人口而言，青年失業將進一步造成「晚婚晚育」。2022年中國人口負成長，此趨勢可造成經濟、政治、民生等全面性的社會影響。中國政府為鼓勵女性生育，甚至推出「剩女」的性別標籤，期望藉此讓受過高教育的女性主動進入婚姻。

    「青年失業率高會惡化社會不平等！」研究指出，北上廣深等畢業自一線城市大學的青年，在武漢肺炎疫情前後的就業狀況並未顯著改變，亦即就業狀況良好。這意味著失業的青年有高比例來自偏遠地區或二、三線城市。比起一線城市的畢業生，這些青年原已相對弱勢，若再找不到工作，更惡化社會貧富不均現象。

    報告強調，這三種可能衍生現象皆是中共已然意識到、且急於處理的問題。預料中共將維持既有的青年就業港、公務員增額、補助企業雇用3年內畢業生等政策。然而，這些策略雖有一定成效，但每年畢業人數不斷增長已成為長期現象，單靠政府調控恐難解決青年就業難題。

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