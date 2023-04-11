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    反駁馬克宏！波蘭：與美結盟是歐洲安全絕對基礎

    波蘭總理今天說，與美國結盟是歐洲安全的「絕對基礎」。（歐新社）

    波蘭總理今天說，與美國結盟是歐洲安全的「絕對基礎」。（歐新社）

    2023/04/11 21:19

    〔中央社〕法國總統馬克宏就與美國和中國的關係發表爭議性言論之後，波蘭總理今天說，與美國結盟是歐洲安全的「絕對基礎」。

    法新社報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在登機展開訪美行程前說，波蘭2025年擔任歐盟輪值主席國，將把和華府的夥伴關係當作「主要優先事項」。

    莫拉維茨奇說：「與美國結盟是我們安全的絕對基礎，這基於經濟合作和國防領域兩個支柱。」他的美國行將包括與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會談。

    他還說：「一些西方領導人夢想與所有人，俄羅斯和遠東的一些大國合作。」他並未指名道姓說出這些領導人。

    然而，莫拉維茨奇發表這些評論的時間點，就在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的爭議性發言之後。甫結束訪中行程的馬克宏說，歐洲在台灣問題上絕不能成為華府或北京的「追隨者」。

    馬克宏接受歐洲政治新聞網站Politico和「迴聲報」（Les Echos）訪問時說，歐洲有可能陷入「不屬於我們的危機」，在國防事務上應該「減少對美國人的依賴」。

    但莫拉維茨奇今天說，他希望透過批准和「延長」防衛裝備合約，來「加強」與華府的關係。

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